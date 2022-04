Jolanda De Rienzo, tacchi e gonna da urlo: gambe in vista

Una dedica al Napoli e un regalo ai followers: la posa lascia a bocca aperta e Jolanda De Rienzo conferma di essere molto amata dagli sportivi.

Del calcio Jolanda De Rienzo ne ha fatto una ragione di vita. Dal lavoro, al tifo sfrenato per il Napoli, passando per una storia sentimentale con l’allenatore Nicolò Frustalupi.

L’amore per lo sport, e in particolar modo per per i partenopei, l’ha spinta ad intraprendere la carriera da giornalista e presentatrice, che dalle tv private agli studi di Sportitalia, fino alle fortunate trasmissioni su Twitch, le ha regalato un boom di consensi. La sua fama si è chiaramente tradotta in una valanga di like su Instagram, e le foto postate incassano spesso commenti e apprezzamenti non solo per la professionalità, ma anche per un fisico mozzafiato e un fascino notevole.

Fra le storie in cui si mostra prima delle dirette, il racconto delle sedute di preparazione fra trucco ed abito fantastici, e le foto in cui mostra i look scelti per le trasmissioni, Jolanda De Rienzo regala sempre nuovi spunti per far esplodere la community. Come in occasione dell’ultima galleria. Un esempio di fascino e stile in due istantanee che come spesso accade hanno incassato centinaia di commenti.

Jolanda De Rienzo: un inno all’azzurro e un fascino esplosivo

“Il cielo non si stanca mai di essere azzurro” scrive così Jolanda De Rienzo, e il riferimento non è solo al Napoli, squadra per cui la giornalista tifa da sempre. L’azzurro infatti è il colore dei suoi abiti, che mettono in risalto una silhouette unica e le forme della conduttrice.

La gonna è cortissima, la camicia ha un taglio molto particolare e i tacchi sono vertiginosi. In una posa da diva la conduttrice mostra tutto il suo fascino, lo sguardo accattivante e un fisico allenato e sempre in grande forma.

Nei commenti la chiamano musa è ancora divina, e il suo fascino unisce. Sono tanti i tifosi delle altre squadre ad apprezzare gli scatti e a testimoniarle affetto e complimenti. Un boom quindi che non si ferma. Di sicuro meritato, per una delle giornaliste più amate per la sua professionalità ma anche per una bellezza unica e indiscutibile.