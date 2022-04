Wanda, la tuta di allenamento è strettissima: lato A che fuoriesce

Non è assolutamente la prima volta che la showgirl argentina ci regala una foto poco prima del suo allenamento. Noi, ovviamente, apprezziamo tantissimo visto che in queste occasioni ci emoziona tantissimo. Guardare per credere il suo look

La tuta di allenamento è così stretta che davvero il suo lato ‘A’ pare essere molto in difficoltà. Come riportato in precedenza, lo scatto prima di un allenamento si deve fare. Inutile anche ribadire che sta collezionando una pioggia di “like” impressionante. Un numero che sta crescendo ora dopo ora. D’altronde lei è abituata a tutto questo, anche perché è consapevole del fatto che ha mandato in tilt il social network Instagram

Wanda Nara, allenamento infuocato: foto obbligatoria

Un altro duro allenamento per la nativa di Buenos Aires prima di trascorrere una lunga giornata di lavoro. Non si tratta affatto della prima volta che pubblica una immagine prima di allenarsi e tonificare il proprio corpo. I risultati che ottiene, da come si può notare, sono assolutamente più che soddisfacenti. Davvero non abbiamo altre parole da aggiungere per lei. In tanti sognano il suo possibile ritorno in Italia. Anzi, il loro possibile ritorno. Ovviamente stiamo parlando di Mauro Icardi che non ha potuto contribuire all’ultima partita del Paris Saint Germain in campionato per un problema fisico che lo terrà fuori dal terreno di gioco per tre settimane. Poco importante per il suo allenatore e connazionale Mauricio Pochettino visto che è arrivato comunque un pareggio. Tanto è bastato per essere nuovamente campioni di Francia, anche se l’annata non è da considerarsi per nulla positiva visto che i tifosi pretendevano molto di più (soprattutto in Champions League). Che la sua procuratrice sta organizzando un fantastico ritorno in Serie A per il suo assistito? Non lo sappiamo, per il momento però ci consoliamo con la sua nuova foto che sta mandando in estasi i social.

Mauro Icardi, tuta strettissima: allenamento intenso

Non vi stavamo affatto mentendo. Il suo completo per allenarsi è decisamente stretto. Tanto è vero che mette in risalto le sue qualità ed il suo ottimo repertorio. Partendo dal lato ‘A’. Tra i commenti, infatti, spuntano quelli che confermano di non aver applicato lo “zoom” in questo caso. Ovviamente non sappiamo se credere o meno, per il momento ce la gustiamo perché questa sua deliziosa foto ci svolterà sicuramente la giornata. Grazie mille, Wanda.