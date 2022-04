Sabrina Salerno e Rocco Siffredi, un botta e risposta “piccante”

Probabilmente solamente nei sogni abbiamo pensato ad una coppia del genere. Un po’ anche per scherzo, ma tutto questo si è verificato e ne abbiamo anche le prove. I protagonisti di questo filmato sono due idoli degli italiani

In primis ci stiamo riferendo ad una delle donne più belle d’Italia come Sabrina Salerno, poi c’è quello più “invidiato” del nostro paese, ovvero Rocco Siffredi. I due saranno protagonisti della prossima puntata di ‘NameThatTune’ ovvero ‘Indovina la canzone’. Il VIDEO è già tutto un programma dove non sono assolutamente mancate le frecciatine e soprattutto i doppi sensi. Se davvero non credete a quello che vi stiamo dicendo vi consigliamo di rimanere qui con noi.

Siffredi e Salerno di nuovo insieme, che coppia!

In realtà non si tratta affatto della prima volta che li vediamo insieme visto che sono delle colonne di questo programma che va in onda su ‘Tv8’. Se prima alla conduzione c’era Enrico Papi (che è passato nuovamente a Mediaset), adesso è arrivato il turno di due membri che fanno parte dei ‘The Jackal‘, ovvero Ciro Priello e Fabio Balsamo. Ovviamente stiamo parlando di Rocco Siffredi e Sabrina Salerno che, nell’annunciare la prossima puntata del game non hanno per nulla deluso le aspettative. Cosa hanno fatto? In realtà cosa hanno detto, in particolar modo uno dei più famosi pornoattori al mondo. Le botte e risposte sono state fin troppo “piccanti”.

Siffredi e Salerno, un botta e risposta “piccante” – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV8 (@tv8it)

La nativa di Genova: “Ho voluto fare questo video con lui perché siamo donne contro uomini…uomini contro donne. Questo video però, l’ho specificato“. Subito lo corregge il nativo di Ortona: “Questo video può diventare anche quell’ALTRO video“. La risposta della Salerno non si è fatta attendere: “Tu sei matto vero. Intanto qua tu devi indovinare solo la canzone. Tu non eri tanto bravo l’anno scorso. Mi sa che sei l’unica schiappa nel gruppo perché mi sa che gli altri sono molto forti nel tuo”.

In conclusione: “Ognuno deve essere forte nel suo. Qui mi chiamano in un ambito”. Da notare, inoltre, il favoloso look della nostra regina che mette in bella mostra delle favolose gambe ed un vestito così trasparente che non può passare assolutamente inosservato. Una gioia per gli occhi per tutti i suoi fan che, probabilmente, non vedevano l’ora di vederli insieme.