Arisa, Sabrina Salerno e Rocco Siffredi: un trio che fino ad ora non avevate mai visto. In realtà neanche noi, ma l’ultima foto che la nativa di Genova ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram è decisamente provocante

In senso? Probabilmente nessuno si è accorto del messaggio che la cantante ha pubblicato. Quel “prossimamente” seguito da una emoticon che ride fa pensare a tantissime cose. I suoi fan stanno pensando a tantissime cose in questo momento, adesso si aspetta solamente a vederli in scena. In che occasione? Nella prima puntata della nuova edizione di ‘Name That Tune‘, ovvero ‘Indovina la canzone’ – FOTO

Salerno, Arisa e Siffredi: un trio magnifico

Altro che Totti-Vieri-Del Piero: il nuovo trio magnifico è quello formato da Sabrina Salerno, Arisa e Rocco Siffredi che sta spopolando sui social network. Tanto è vero che Instagram è andato in tilt da quando la 53enne ha deciso di pubblicare la foto che sta raccogliendo una pioggia di “like”. Come riportato in precedenza, però, l’attenzione dei fan è esclusivamente rivolta al messaggio in didascalia. Quel “prossimamente” potrebbe significare molte cose. Una futura collaborazione? Non è assolutamente da escludere. Nel frattempo, però, sono pronti a sfidarsi nella prossima puntata di ‘Name That Tune‘, ovvero ‘Indovina la canzone’ condotto dal duo dei ‘The Jackal’ Ciro Priello e Fabio Balsamo che prendono il posto di Enrico Papi che è passato nuovamente a Mediaset. Maschi contro femmine in una sfida che possiamo seguire nella puntata di martedì 26 aprile su ‘Tv 8’. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Dopo il video di presentazione pubblicato dalla Salerno pochi giorni fa, insieme ad uno dei pornoattori più famosi al mondo, adesso è arrivata la foto anche con Arisa ed un altro concorrente.

Arisa, Siffredi e Salerno: “Non succede, ma se succede…” – FOTO

Sabrina Salerno sensuale come non mai. Stesso discorso vale anche per la nostra Arisa decisamente molto sexy. Per finire l’aggiunta del nativo di Ortona che fa fatto impazzire i social network. Adesso stanno facendo mille pensieri per un possibile “progetto” in futuro. Per il momento Rosalba Pippa non ha escluso di collaborare con Siffredi in uno dei suoi film, ma adesso si concentra per altro. Poi si vedrà. Nel frattempo concentriamoci su questa foto che ci hanno regalato e che sicuramente farà tanto successo. Appuntamento a martedì, ci sarà sicuramente da divertirsi.