Ainett, aperitivo abbondante con la sua maxi scollatura

L’aperitivo non piò che diventare bollente quando come protagonista c’è la bellissima e sensuale venezuelana che ci delizia con una nuova foto da aggiungere alla nostra collezione. La maxi scollatura è più che evidente – FOTO

In attesa di ritornare in Italia per attaccare con il lavoro, la nostra stupenda 40enne si sta rilassando ancora in Spagna (precisamente a Marbella) dove si sta godendo gli ultimi giorni di relax. Proprio in questa settimana ci ha regalato delle bellissime perle che vi abbiamo mostrato: adesso è arrivato il momento di gustarci un fantastico aperitivo insieme a lei. Ovviamente l’occhio cadrà su qualche altra cosa. Scommettiamo?

Ainett Stephens, aperitivo da sogno

Chi non vorrebbe, in questo momento, gustarsi un aperitivo con la compagnia di Ainett Stephens? Ovviamente la risposta è assolutamente scontata. Come riportato in precedenza la 40enne (portati alla stragrande) si sta rilassando nel bellissimo posto di Marbella insieme al suo compagno. Ovviamente ci sta regalando delle fantastiche perle che noi, di conseguenza, vi riportiamo. Dopo l’esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, la ‘Gatta Nera’ (impossibile non dimenticare il suo ruolo nel programma ‘Mercante in fiera’ condotto dall’attore Pino Insegno) è molto attiva sui social network. Lo dimostrano le tantissime foto e video che pubblica. Per non parlare delle ‘stories’ quasi infinite dove è sempre lei la protagonista. Inutile ribadire che il “like” è assolutamente obbligatorio quando si parla di lei. Oramai sembra essere diventato un lavoro quello dei suoi fan: non appena aprono l’app Instagram vanno subito a controllare il suo profilo per vedere se ci sono novità. Ovviamente scatta automatico il “cuoricino” ed il commento. Adesso, però, siamo arrivati al grande momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Tenetevi forte perché questa foto vi svolterà sicuramente la giornata.

Ainett Stephens, tutti a Marbella per l’aperitivo – FOTO

Quanti di voi, in questo momento, stanno pensando di prendere il primo volo per Marbella e di gustarsi un aperitivo con lei? Scommettiamo in tanti, ma ci dobbiamo accontentare del post. Il suo look, come si può notare, è assolutamente provocante: scollatura massima dove il lato ‘A’ è messo in bella evidenza. Il sorriso sempre più contagioso, capelli più lunghi che mai e pronta per gustarsi un delizioso drink. Tantissimi i “like” che sta ricevendo in questo momento, un numero impressionante che è destinato a crescere con il passare delle ore. Alla prossima puntata con un suo nuovo post.