Bremer, svolta sul futuro: il salto di qualità è programmato

Bremer, svolta importante per quanto riguarda il suo futuro: il salto di qualità è garantito e sicuramente programmato. Alla fine di questa stagione inizierà una vera e propria asta per assicurarsi il centrale brasiliano che piace a molti club

Novità importanti per quanto riguarda uno dei difensori più forti del nostro campionato. Alla fine di questa stagione, a meno di clamorosi colpi di scena, Bremer potrebbe lasciare il Torino visto che è seguito dai migliori top club italiani e non solo. Soprattutto quelli esteri che hanno visto in lui un calciatore che è pronto a fare il definitivo salto di qualità. Tutto questo può accadere nella prossima sessione estiva dove sarà uno dei protagonisti.

Bremer, pronta l’asta per aggiudicarsi il brasiliano

E’ senza dubbio uno dei migliori difensori centrali del nostro campionato. Lo ha dimostrato in ogni occasione in cui è sceso in campo, risultando sempre uno dei migliori. Soprattutto quando ha incontrato le big della Serie A dove, come si dice in questi casi, non ha fatto toccare pallone agli attaccanti avversari. Un miglioramento incredibile quello di Bremer che, alla fine di questa stagione, è pronto anche a cambiare casacca. Non si parlerà più di obiettivi che vanno verso la salvezza. No, adesso si punta in grande. L’obiettivo è quello di partecipare, per la prima volta nella sua vita, in una competizione europea. Che sia Champions League o Europa League. A 25 anni e soprattutto dopo quattro anni vissuti a Torino è pronto a fare il tanto e atteso salto di qualità. Il Torino lo ha adocchiato in Brasile e ne è rimasto subito incantato. Tanto è vero che, per rilevare il costo del suo cartellino, sono stati spesi quasi 6 milioni di euro. Adesso ne vale sicuramente di più. Le big sono avvisate: per assicurarsi uno dei migliori calciatori devono spendere almeno sui 35 milioni (se non di più). Il patron Urbano Cairo è disposto anche a venderlo, ma solamente nelle condizioni in cui vuole lui.

Bremer, altro che Serie A: futuro in Premier League?

Non è un mistero che la Premier League lo abbia adocchiato in più di una occasione. Prima era stato il Liverpool di Klopp ad aver pensato a lui quando Van Dijk ha dovuto fermarsi per il terribile infortunio al ginocchio patito con la sua Nazionale. Non è da escludere che i ‘Reds’ possano nuovamente presentare una offerta. Così come potrebbe arrivare anche dal Leicester City che vuole rivoluzionare la squadra partendo proprio dal suo arrivo.