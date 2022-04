Napoli a bocca aperta, Ospina saluta e “tradisce”: nuova maglia in Serie A

Ospina pronto a cambiare maglia: andrebbe via dal Napoli e incassa un’offerta che potrebbe allungare la sua carriera in Serie A.

C’è una proposta pronta. Arriva da un club e da un tecnico che stimano molto David Ospina e potrebbero di fatto allungare di molto l’esperienza del numero 1 in Serie A. Ci pensa il calciatore, riflette il Napoli, deciso finalmente a dare più spazio a Meret.

La promessa del calcio italiano sembra ormai pronta. Ha saputo attendere il suo momento mostrando sempre qualità ogni volta che è stato chiamato in causa e nel prossimo campionato potrebbe prendersi quello spazio di sicuro meritato, ma in tante occasioni frenato dalle grandi prestazioni di Ospina.

La trattativa è quindi pronta a decollare. Il numero uno del Napoli avrebbe in mano una proposta alla quale è difficile dire di no, e avrebbe forse anche il benestare dei partenopei. Le cifre convincono, la durata del contratto andrebbe incontro alle richieste, e nella prossima estate una nuova rivoluzione fra i portieri potrebbe partire proprio con un affare che per molti è destinato a concludersi.

Ospina via dal Napoli: parte la trattativa

C’è una lista pronta. Una necessità per l’allenatore, che ha chiesto al club di alzare il livello della rosa per superare alcuni ostacoli emersi in maniere forte durante questa stagione. Su tutti i problemi di una difesa da rifondare, partendo di sicuro anche dal portiere e con un cambiamento drastico.

Maurizio Sarri ha posto il focus sul pacchetto arretrato. Sono troppi infatti i gol incassati dai biancocelesti, e dal mercato arriveranno nuove pedine per cambiare volto alla squadra. Il tecnico in avvio di stagione ha scelto Reina, poi ha cambiato le gerarchie affidando la maglia da titolare a Strakosha, ma la sensazione è che sia necessario un altro numero uno di esperienza, con la capacità di prendere in mano il reparto per invertire i numeri negativi registrati.

Ecco perché Ospina potrebbe essere la soluzione. A Napoli in diverse occasioni le panchine di Meret hanno sollevato dubbi. Ospina non ha alimentato le voci, ha risposto a ritmo di parate e grandi prestazioni, tenendosi stretta la maglia da titolare per anni. Il ringiovanimento dei partenopei però potrebbe finalmente dare spazio a Meret, e Ospina potrebbe quindi decidere di cambiare aria. L’occasione la offre la Lazio, che con un affare senza grossi esborsi economici rappresenterebbe una soluzione per tutti. Sarri ci pensa e il club prova ad approfondire i contatti, ma la sensazione è che la trattativa possa in breve tempo decollare e regalare al tecnico un primo rinforzo di qualità e affidabilità.