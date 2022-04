Belen, il balletto è bollente: gonna corta e tacchi alti, tutti di sasso

Belen Rodriguez, il balletto è ai limiti dell’illegale. Nel corso dell’ultima puntata di mercoledì 20 aprile, la showgirl argentina ha messo in mostra tutto il suo fantastico repertorio con un movimento che ha fatto girare la testa ai suoi fan

Un mal di testa che è venuto alla maggior parte dei suoi follower visto che davvero non hanno saputo resistere al fascino della nativa di Buenos Aires. Inutile dire che il “like” è assolutamente obbligatorio. Basta guardare il numero dei “cuoricini” che sta continuando a ricevere: dati che continueranno a crescere ogni ora che passa. Il balletto ha emozionato parecchie persone che sono rimasti incollati al televisore, in diretta, a guardarla – FOTO

Belen Rodriguez, il balletto fa venire molti ‘mal di testa’

E’ inevitabile che la reazione sia questa. Quando ha deciso di effettuare quel balletto sexy si è letteralmente fermato il mondo. Non solo la diretta, quel suo movimento è stato immortalato in uno scatto che ha fatto immediatamente il giro dei social. Solamente da pochi minuti è stato pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, ma adesso se ne parla ovunque. Durante l’ultima puntata del programma ‘Le Iene‘, Belen Rodriguez si è esibita in un balletto sensuale con l’altro conduttore e amico Teo Mammucari. Inutile stare qui a raccontarvi del grandissimo successo che l’immagine sta ottenendo. Il titolo non mente affatto: il look è veramente incantevole. Se state morendo dalla curiosità di guardare il suo ultimo post allora non vi resta che attendere qualche altro rigo, poi le vostre richieste verranno completamente esaudite. Non poteva assolutamente mancare il “mi piace” da parte della sorella Cecilia ed anche dei suoi colleghi. Anche loro sono rimasti estasiati da questo scatto. Come del resto anche i suoi fan. Adesso bando alle ciance visto che è arrivato il momento che stavate tutti aspettando.

Belen Rodriguez, look illegale: che movimento sexy – FOTO

Vestita rigorosamente di viola, una delle nostre argentine preferite esibisce un lato ‘B’ davvero niente male. Il tutto concluso con delle meravigliose gambe che sembrano davvero non finire più, dei tacchi altissimi ed un vestito così corto che le arriva fin sopra le ginocchia.

Mentre tiene la mano destra stretta attorno a quella del suo collega, noi continuiamo a rimanere incantati dalla sua straordinaria bellezza che ci colpisce ogni volta. Proprio come la prima volta quando l’abbiamo vista sul piccolo schermo. Tutti in piedi per Belen.