Tacchi e camicia trasparente: Giorgia Palmas incantevole – FOTO

Eleganza, fascino, un sorriso magnetico: Giorgia Palmas è incantevole sui social e attende una data speciale.

Icona di fascino e di stile. Donna bellissima, elegante e mai esagerata. Giorgia Palmas è uno dei volti tv più apprezzati dal pubblico italiano che da anni la segue e conferma l’affetto per lei.

Merito della sua bravura, del suo fascino, ma anche della capacità di aver dato inizio ad una carriera brillante grazie ad un sorriso incantevole e alla capacità di presentarsi sempre al pubblico con ironia e grande semplicità. Lo ha fatto anche nell’ultima intervista a Verissimo, in cui ha fornito dettagli sul suo matrimonio con Filippo Magnini. La Palmas e il campione di nuoto sono fra le coppie più ammirate e seguire in Italia.

Bellissimi, molto affiatati, già papà e mamma della splendida Mia. I due hanno deciso di sposarsi e la Palmas a Verissimo ha svelato la data. Il 13 maggio sarà il giorno delle nozze, e la showgirl le attende continuando a lavorare e a mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza.

Giorgia Palmas, fascino e stile sui social

Giorgia Palmas è fra le donne italiane più ricercate dai grandi brand. Dalla tv ai social il suo volto magnetico è spesso scelto per fare da testimonial a molti marchi e prodotti fortunati.

Lei mostra tutto. I lavori, i momenti di relax, l’unione sentimentale con Magnini. Di recente ha postato una foto in cui abbraccia il campione con la scritta “Meno un mese”, che testimonia l’attesa per le nozze. La splendida showgirl ha infatti ribadito in più occasioni che Magnini va molto d’accordo anche con Sofia, la figlia nata dalla storia con l’ex calciatore Bombardini, riempiendo di complimenti il futuro marito.

Tutto va a gonfie vele quindi, e la Palmas si mostra sorridente sui social. Come in occasione dell’ultimo scatto di un lavoro per un noto marchio. Tacchi alti, vestiti elegantissimi, un sorriso che incolla allo schermo. Nella community da circa 2 milioni di followers i commenti si moltiplicano ma il più importante è proprio di Magnini che posta la emoji con i cuori. Belli e affiatati, Magnini e Palmas continuano a stupire.

Ora il matrimonio, atteso e rimandato a causa della pandemia. Una data attesissima per la coppia. Una occasione per apprezzarli nuovamente in tutto il loro splendore, e di sicuro un passaggio della loro vita che i fan attendono con ansia.