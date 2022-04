Guendalina ed il costume ‘naturale’: Isola impazzita per lei

Guendalina Tavassi mette in mostra un costume davvero delizioso che ha mandato in tilt il social network di Instagram che ha dovuto affrontare la “furia” da parte dei suoi follower che ancora non potevano credere ai loro occhi

Di che stiamo parlando? Ovviamente ci stiamo riferendo alla pioggia di “like” che sta continuando a ricevere dopo il suo ultimo post, gentilmente pubblicato dal suo staff che si sta prendendo cura del suo account nel momento in cui lei è impegnata in questa sua nuova avventura in Honduras. A proposito di ‘Isola’, si sta ben comportando la nativa di Roma che si sta togliendo un bel po’ di soddisfazioni. Guardare per credere – FOTO

Guendalina Tavassi, l’Isola ai suoi piedi: costume naturale

Continua alla grande l’avventura da parte della nativa di Roma in questa sua seconda esperienza in un reality show. Ricordiamo che il pubblico italiano l’ha conosciuta per aver partecipato ad una edizione del ‘Grande Fratello’. Nonostante non avesse vinto, è entrate nel cuore della maggior parte delle persone che la ricorda con affetto. Tanto è vero che la sua carriera in tv è continuata tanto da essere stata chiamata da Ilary Blasi per partecipare, insieme al fratello Edoardo, in questa spedizione in Honduras dove sta facendo vedere a tutti i naufraghi di che pasta è fatta. Nonostante i primi giorni non siano stati facili per via dell’ambientamento, adesso si può dire che la 36enne è una delle leader dell’Isola. Non è finita qui visto che il suo staff ci tiene ad aggiornare il suo account ufficiale con delle foto che fanno davvero perdere la testa. Proprio come l’ultima che sta raccogliendo una pioggia di “like” più che meritata. Se non avete capito di cosa stiamo parlando non dovete temere visto che a breve accontenteremo questa vostra richiesta. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Guendalina Tavassi, costume “naturale” da far perdere la testa – FOTO

In questi casi le parole non servono. Bisogna usare lo strumento più adatto, ovvero gli occhi. Un costume a dir poco favoloso che ha usato in più di una occasione, ma che continua a regalare delle emozioni incredibili. Proprio come è accaduto la prima volta. Un bikini irresistibile che non riesce a contenere il suo lato ‘A’ sicuramente importante. Un fisico a dir poco eccezionale per la nostra ex gieffina che sta facendo perdere la testa a molte persone sull’Isola. Figuriamoci al pubblico italiano.