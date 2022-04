Lucia Javorcekova, il vestito è totalmente trasparente: niente intimo sotto

Semplicemente pazzesca: Lucia Javorcekova nell’ultimo scatto è davvero esagerata. L’abito è totalmente trasparente, forme in evidenza.

Il pubblico italiano si era accorto di lei. Per un dettaglio in particolare, che le ha dato un soprannome così particolare e forse eccessivo da incuriosire, dandole una immediata notorietà.

Lucia Javorcekova dopo i primi scatti che iniziarono a circolare fu ribattezzata “Mozzarellona”. Merito delle forme prorompenti, di un fisico giunonico e sempre allenatissimo. Nata a Bratislava, divenne famosa per un gioco nato sul web. Da quel momento in poi è stato un boom continuo.

Un successo sui social, giunto anche in Italia. Fu infatti intervistata anche dalle Iene, e si è raccontata in diverse occasioni. Amante del fitness e dello sport in generale, soprattutto del ciclismo, la Javorcekova mostra con orgoglio i risultati delle sue lunghe sedute di allenamento. Come nell’ultima galleria, che ha lasciato i fan a bocca aperta. Le foto sono infatti esagerate e il boom di commenti è inevitabile per una serie di istantanee pazzesche.

Lucia Javorcekova mostra tutto

Vacanze, lavori, lusso sfrenato negli attimi di relax fra spiagge meravigliose e auto di lusso. Lucia Javorcekova mostra tutto alla sua community, ormai vastissima. Sono più di 2 milioni i followers, e l’ultima galleria ha ottenuto circa 700 commenti. Il motivo? E’ ben visibile nelle foto, che hanno incollato i fan allo schermo. L’occasione è una partnership di lavoro, e il risultato pazzesco.

L’abito indossato da Lucia Javorcekova è infatti totalmente trasparente e mette in mostra le forme che hanno reso la splendida modella di Bratislava famosissima. Si vede tutto negli scatti postati. Forme prorompenti, un volto magnetico, lo sguardo che fa il resto.

Le reazioni si moltiplicano per una galleria in cui la modella ha davvero esagerato. Il fisico è infatti esplosivo e il resto lo fa un abito che quasi non c’è. Commenti, apprezzamenti, cuori e like. Difficile farne a meno per una donna bellissima che non nasconde proprio nulla.