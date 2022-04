Buffon, VIDEO dell’errore pazzesco e caos: “Ecco perché deve ritirarsi”

L’errore di Gianluigi Buffon sul campo del Perugia con la maglia del Parma sta facendo il giro del mondo molto rapidamente. L’estremo difensore si è reso protagonista di uno sbaglio non da lui che ha dato modo a molte persone di criticarlo sui social.

La straordinaria carriera di Buffon non lo mette a riparo dalle critiche in caso di errore. L’ex Juventus si è reso protagonista di una papera in campo al Renato Curi che è costata una rete subita nella sconfitta della sua squadra contro i padroni di casa.

VIDEO errore Buffon, lo sbaglio costa caro

Un profilo su Twitter, in inglese, ha allegato il video dell’errore del portiere della squadra emiliana aggiungendo: “Un’altra ragione del perché Buffon necessita di ritirarsi“. Vero che la sua scelta di scendere in B dopo una carriera ad altissimi livelli ha fatto molto discutere. Così come anche il rinnovo con il Parma fino al 2024 ha lasciato un po’interdetti con l’ex Juventus che ha deciso di allungare ancora la sua carriera almeno fino all’età di 46 anni. Il portiere della squadra parmense ha di recente anche affermato di meritare una convocazione in nazionale aggiungendo però che sono state giuste le scelte del tecnico. Un Parma che sarà destinato a proseguire almeno per un altro anno in cadetteria considerato il fatto che a due giornate dalla fine del torneo è troppo distante la zona playoff. Di seguito il video della papera del portiere.

I social, si sa, danno la parola a tutti e viene a mancare rispetto per atleti che hanno fatto la storia di questo sport. L’ex portiere della nazionale è stato preso di mira da molti utenti che non hanno avuto parole carine nei suoi confronti. C’è chi ha invitato il portiere al ritiro e chi lo ha preso di mira per la difficoltà di corsa dopo lo sbaglio col piede sinistro. Siamo sicuri però che il campione del mondo 2006 saprà rialzarsi anche in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei ducali è chiaramente quello di tornare presto in Serie A con il portiere pronto a cercare di tornare a giocare nella massima categoria.