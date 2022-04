Bikini minuscolo e tutto in vista: stavolta Guendalina lascia senza fiato

L’avventura di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi sta continuando senza alcun tipo di problema. Anzi, sta andando davvero a gonfie vele visto che si sta dimostrando all’altezza della situazione. Ogni giorno che passa ci sta regalando

delle vere e proprie perle che davvero ci lasciano senza parole. Come ad esempio i costumi che indossa per le occasioni che ci lasciano senza fiato. Questa volta, però, a postare l’ultima opera d’arte ci ha pensato la pagina fan che riguarda la nativa di Roma. Inutile ribadire che il social network Instagram sta andando completamente in tilt a causa della pioggia di “like” che la sua foto sta continuando a ricevere. Adesso lo scoprirete – FOTO

Guendalina Tavassi, il bikini spacca: bellezza stratosferica

Molto probabilmente (anzi, quasi sicuramente), questa immagine è stata scattata molto tempo fa. Poco importa visto che è sempre un piacere riguardare foto che vedono come protagonista l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’. La sua bellezza è a dir poco straripante e merita di essere condivisa. Come riportato in precedenza, però, a condividerla è stata la sua pagina fan che continua a sostenerla in questa nuova avventura che sta affrontando in Honduras insieme a suo fratello Edoardo. I risultati che stanno ottenendo, fino a questo momento, sono davvero soddisfacenti. Il pubblico continua a stare dalla loro parte e farà di tutto per portarli in finale. Anche se il lavoro duro lo dovranno fare i naufraghi che dovranno vincere le sfide in cui saranno chiamati in causa. Nel frattempo, però, dobbiamo concentrarci sull’ultima immagine che a breve vi mostreremo. Un avviso per tutti i maschietti: allontanatevi dalle vostre partner per poter gustare, da soli, il capolavoro in cui è protagonista la 36enne romana che tante soddisfazioni ci ha regalato. Tenetevi forti che lo spettacolo sta per cominciare.

Guendalina Tavassi, costume che toglie il fiato – FOTO

Una vera e propria ‘Dea’. Davvero ci lascia completamente senza parole. Un costume rosa che è a dir poco fantastico e che mette in mostra tutte le sue forme davvero niente male. Un fisico ben allenato. Ovviamente il “like” da parte di Guendalina non poteva assolutamente mancare (ricordiamo che la pagina la sta gestendo il suo staff per via della sua assenza). Adesso siamo tutti pronti per sintonizzarci davanti alla televisione per vedere nuovamente una puntata dell’Isola dei Famosi tifando per la nostra Guendalina che si sta comportando da vera leader.