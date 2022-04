Cristiano Ronaldo, addio immediato allo United: si lavora al grande ritorno

Non era il ritorno che si immaginava Cristiano Ronaldo. Stesso pensiero anche per i tifosi e la società inglese che lo hanno riportato a casa. Proprio dove tutti ha avuto inizio con il tecnico Sir Alex Ferguson che lo ha fatto diventare uno dei

migliori calciatori al mondo. Su questo non ci sono dubbi. La seconda esperienza al Manchester United, però, non si sta rivelando fortunata a livello di trofeo. Tanto è vero che i ‘Red Devils‘ concluderanno la stagione con zero titoli ed anche con il rischio di non qualificarsi neanche per l’Europa visto che nulla è sicuro in Premier League. L’attaccante è pronto a fare le valigie e programmare il clamoroso ritorno nel top club

Cristiano Ronaldo-United, è già addio

Cristiano Ronaldo-Manchester United, è già addio. Di nuovo e per la seconda volta. Questa volta, però, per sempre. Il ritorno del 37enne a Manchester, come riportato in precedenza, non è stato come si aspettava. Il numero 7 si aspettava di poter vincere qualche trofeo importante con il club, ma alla fine non è arrivato davvero nulla. Una vera e propria delusione personale per il calciatore che non può essere soddisfatto per l’importante numero reti realizzate fino ad ora. Tanto è vero che gli inglesi rischiano addirittura di non qualificarsi per l’Europa. Sarebbe decisamente un anno da dimenticare e sicuramente terribile. Proprio come quello che sta vivendo il portoghese e la sua famiglia dopo la perdita di uno dei gemelli durante il parto della sua Georgina Rodriguez. Un momento che difficilmente potrà dimenticare, ma con l’aiuto dei suoi tifosi (e soprattutto di quelli avversari) sta cercando di poter mettere alle spalle. Anche se nulla potrà rimediare il dolore di una perdita del figlio. Per quanto riguarda il suo futuro, però, si vocifera di un suo possibile ritorno nel club dove si è esaltato maggiormente.

Ronaldo-Ancelotti, il rapporto continua: ad un passo dal Real?

Il Real Madrid punta il ritorno di Cristiano Ronaldo per la prossima stagione. In realtà si tratta di una vera e propria richiesta da parte di Carlo Ancelotti. Il romagnolo si è sempre trovato bene con il portoghese, tanto è vero che il rapporto di stima e amicizia è continuato anche quando le loro strade si sono divise. Questa volta, però, il destino potrebbe farli incontrare nuovamente. Sempre in Spagna e sempre con la maglia dei ‘Blancos’. I tifosi madrileni non lo hanno assolutamente dimenticato e sperano di poterlo riabbracciare quanto prima.