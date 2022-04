Jovana Djordjevic, il riflesso è “piccante”: vestito incontenibile

L’ultima foto postata da Jovana Djordjevic è al limite dell’incredibile. Questa volta ha deciso di farsi aiutare dallo specchio che ha messo in evidenza tutte le sue straordinarie forme che meritano di essere messe in primo piano e in evidenza

Ci ha sorpresa. Continua a sorprenderci e lo farà ancora per molto altro tempo. La modella serba davvero ci lascia senza parole. In particolar modo il suo ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram ci mette davvero in seria difficoltà. Doveva essere una semplice immagine, ma si è trasformata in una delle maniere più “piccanti” che molto probabilmente non abbiamo mai visti fino ad ora nella nostra vita – FOTO

Jovana Djordjevic ci mette tutti k.o

K.o. Proprio come un incontro di boxe. Jovana ha deciso di stenderci tutti. In questo caso, però, non ha dovuto alzare un solo dito. Le è bastato postare una straordinaria foto che in questo momento sta raccogliendo tutto il successo che merita. Ovvero un numero illimitato di “like” che sta continuando a crescere ora dopo ora. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma a quanto pare questa volta davvero siamo rimasti senza parole. Probabilmente saremo anche scontati, ma se non avete capito di cosa stiamo parlando allora vi consigliamo di attendere qualche altro rigo così lo scoprirete anche voi. Ne varrà davvero la pena. Una immagine scattata grazie all’aiuto prezioso del suo specchio, un vestitino incontenibile che mette in evidenza le sue straordinarie forme davvero sensazionali e allo stesso tempo eccezionali. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, anche se per poco tempo (ricordiamo che si è dovuta ritirare per un problema medico non grave, ma che le impediva di continuare il gioco), la classe ’92 è tornata più in forma che mai. Lo dimostra, ancora una volta, la sua foto che adesso vedrete.

Jovana Djordjevic, vestitino incontenibile: lato ‘A’ che esplode – FOTO

Non vi stavamo mentendo affatto. Cosa si può dire in questi casi? Assolutamente nulla. Bisogna restare in un silenzio religioso e osservare attentamente quello che la compagna dell’ex calciatore di Serie A, Filip, ci sta continuando a regalare. Un vestitino azzurro incontenibile che mette in bella evidenza il suo lato ‘A’. Filo di trucco che non deve mai mancare e faccia sorpresa, meravigliata, fate un po’ voi: la cosa sicura è che il risultato non può che essere sensazionale.