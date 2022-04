Mercedesz Henger, ritorno rovente all’Isola: lo zoom la tradisce

Mercedesz Henger torna sull’Isola: fra giochi e scherzi con i concorrenti la sua bellezza conquista tutti. Il dettaglio non è sfuggito.

Gli “scapoli d’oro” l’attendono, ma più in generale sono in molti a sottolineare con commenti e apprezzamenti il ritorno di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi.

La sua presenza andrà a replicare l’esperienza già fatta in passato, ed ha già alimentato l’entusiasmo da parte dei concorrenti. Nel video di presentazione la produzione ha deciso di giocare con le difficoltà da parte di Edoardo Tavassi e di Alessandro Iannoni nel trovare una splendida compagna con cui condividere l’esperienza da naufraghi.

Entrambi hanno sorriso davanti al video, hanno incassato il compito di non rivelare nulla ai compagni ma hanno apprezzato il volto magnetico della splendida figlia di Eva Henger, ora fortunata modella e apprezzata influencer. Edoardo e Alessandro hanno scherzato con Ilary Blasi davanti ad una clip in cui Mercedesz ha messo in mostra la sua simpatia, un sorriso magnetico e un fisico allenatissimo.

Mercedesz Henger, il particolare non sfugge

Mercedesz Henger ha dichiarato di essere single e pronta ad innamorarsi. Ha chiarito la preferenza per gli uomini in grado di strapparle una risata, sottolineando che bicipiti e fisico allenato non sono per forza una priorità.

Lei invece mostra una silhouette curata nei minimi dettagli. Fisico esplosivo e impeccabile, forme incantevoli, e ancora un sorriso straripante, capelli biondissimi e occhi chiari che incollano i fan allo schermo. Anche nella sua pagina Instagram da 780 mila followers non mancano gli scatti incantevoli.

In una delle ultime gallerie, la splendida modella si è mostrata al mare con un costume verde che ha lasciato i fan a bocca aperta. Nelle foto esplode il fascino di una donna bellissima che si è raccontata sempre con ironia parlando del legame con la mamma ma trovando subito una strada per far decollare la sua carriera. Ci è riuscita grazie ad autoironia e bellezza.

Armi che ora porterà sull’Isola e che di sicuro faranno colpo su concorrenti e telespettatori. Riusciranno Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni a conquistarla? Difficile da dire, ma una cosa è certa. Per entrambi non sarà semplice resistere al fascino di una donna bellissima.