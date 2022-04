Alessia Marcuzzi alla Marilyn Monroe: la gonna si alza all’improvviso

A tratti sembrava di vedere quasi la stessa posa che aveva assunto la celebre ed indimenticabile Marilyn Monroe mentre la sua gonna si alza all’improvviso in uno dei suoi film indimenticabili. Diciamo che anche la nostra Alessia Marcuzzi ha

cercato in parte di imitarla, anche se le differenze sono molte. A partire dal look e altro, ma la sensualità nella nativa di Roma di certo non manca. Basta notare il suo sguardo piccante che ha fatto letteralmente impazzire i propri follower con una foto davvero niente male che sta già facendo il giro dei social network. Basti pensare che il suo post, pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, sta raccogliendo una pioggia di “like” incredibile – FOTO

Alessia Marcuzzi, dalle Maldive è tutto: linea allo studio

Il suo weekend alle Maldive si è concluso proprio pochissimi giorni fa. Ovviamente lo ha fatto sapere a tutti i suoi follower che non stavano aspettando altro che la nostra Alessia Marcuzzi pubblicasse delle interessanti foto che, puntualmente, sono arrivate e non hanno assolutamente deluso le aspettative. Davvero continua a sorprenderci l’ex conduttrice del programma ‘Le Iene’ che sa davvero come catturare la sua attenzione. Puntualmente arriva il “like” che, in questi casi, è assolutamente obbligatorio. Se in questi giorni vi abbiamo fatto vedere alcune immagini mentre si gode il mare del paese meridionale, questa volta è il turno di vederla in modalità “sera” con un look decisamente incantevole e che cattura la nostra attenzione. I suoi 5,3 milioni di follower non stavano aspettando altro e i risultati sono a dir poco eccezionali. Se non avete capito di cosa stiamo parlando allora attendete solamente qualche altro rigo che vi godrete un bello spettacolo.

Alessia Marcuzzi, la gonna si alza all’improvviso – FOTO

Bocca aperta, capelli raccolti, camicia bianca e gonna nera che le arriva fin sopra le ginocchia il tutto contornato da delle gambe favolose che sembrano quasi non finire mai. Le mani inoltre, sono posizionate dietro per “paura” che possa alzarsi all’improvviso. I commenti per lei si sprecano assolutamente: da “Sei bellissima” a “Ti aspettiamo in tv“. Già, questo è il desiderio della maggior parte del pubblico italiano che non vede assolutamente l’ora di vederla nuovamente sul piccolo schermo dove ci ha regalato delle tantissime soddisfazioni. In attesa, quindi, di vederla in tv “accontentiamoci” di seguirla sui social network dove è fin troppo attiva.