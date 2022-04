Sophie Codegoni già esplosiva per l’estate: costume tutto aperto

Sophie Codegoni ci regala un’altra perla direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Ovviamente i suoi follower e tutti quanti noi ringraziamo molto la classe 2000 che ci delizia sempre con delle immagini davvero niente male

Inutile dire che quando ha deciso di pubblicare il suo ultimo post sta raccogliendo tantissimi di quei consensi che molto probabilmente non si aspettava. O forse si? Fatto sta che il numero dei “like” che sta ricevendo continua ad aumentare ora dopo ora. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte non solo dei suoi fan, ma anche dalla colleghe ed amiche che non fanno mancare il loro supporto sui social. – FOTO

Sophie Codegoni non smette di sorprenderci

Non ha alcuna intenzione di smettere di stupirci. Sophie Codegoni ci regala foto su foto che noi apprezziamo e custodiamo con molta cura. Davvero non abbiamo più parole per descrivere la bellezza della quasi 22enne che è molto attiva sui social network. In particolar modo su Instagram dove ci tiene ad aggiornare i suoi follower per quello che fa durante l’arco della giornata: tra lavoro, sport e altro. Il pubblico italiano la ricorda ancora, la prima volta, per essere stata la tronista di ‘Uomini & Donne’, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In quella occasione scelse Matteo Ranieri, anche se la loro storia d’amore è terminata dopo qualche mese. Non è finita qui visto che ha partecipato anche ad una edizione del ‘Grande Fratello Vip’ dove si è fatta comunque apprezzare dal pubblico, anche se all’interno della casa non sono mancati litigi con il resto dei concorrenti. Gossip a parte, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti noi stavamo aspettando. Nonostante siamo ancora in primavera e manca ancora un bel po’ per l’estate, alla nostra Sophie non importa assolutamente e decide di posare con un bikini davvero niente male che non riesce a contenere le sue straordinarie forme.

Sophie Codegoni, in attesa dell’estate fa respirare il suo fisico da urlo – FOTO

Direttamente dagli Emirati Arabi Uniti, la nativa di Riccione fa vedere a tutti il suo costume e soprattutto lo straordinario fisico che fa rimanere a bocca aperta. Ovviamente in molti avranno notato che il pezzo unico tende ad aprirsi proprio lì. Non è il frutto della vostra immaginazione: è tutto straordinariamente vero e reale. Occhi chiusi, sguardo rivolto verso l’alto mentre viene baciata dal sole. Gambe favolose e capelli più biondi e splendenti che mai.