Sabrina Salerno, calze a rete e vestito trasparente: da far girare la testa

Un nuovo appuntamento in tv si trasforma in un boom di consensi e complimenti: Sabrina Salerno è incantevole in calze a rete.

Una bellezza che unisce generazioni, riconosciuta dagli italiani ormai da anni e amatissima fin dai suoi esordi musicali. Sabrina Salerno non conosce pause, e fra social, lavori da modella e presenze in tv, non si ferma proprio mai.

Ha conquistato tutti nel programma di Enrico Papi, cantando e ballando con la capacità di stupire. Ha mostrato il suo volto attraente, il fisico curatissimo, la semplicità davanti alle telecamere, e come spesso accade non sono solo le sue forme esplosive a far breccia nel cuore degli italiani, ma anche a simpatia e l’autoironia di chi da anni resta sulla cresta dell’onda.

Ieri invece un nuovo appuntamento su Tv8 in compagnia di una lunga lista di colleghi del mondo dello spettacolo. Il risultato? Risate, scherzi, ma anche una valanga di commenti per il look scelto durante la trasmissione. Sabrina Salerno ha lasciato tutti a bocca aperta con uno sguardo magnetico e un abito che non è passato inosservato.

Sabrina Salerno inchioda allo schermo: che look!

“Prometto, sarò diplomatica e non urlerò come una matta” scriveva ieri Sabrina Salerno in un post. Il riferimento era alla sua presenza a Name that Tune, fortunata e divertente trasmissione su Tv8. Il messaggio è stato accompagnato da una serie di foto che hanno creato aspettativa, anche per un look svelato solo in parte e mostrato a tutti ieri in tv.

“Stiamo facendo il conto alla rovescia”, rispondevano i fan, che dopo aver visto la trasmissione si sono fiondati su una pagina Instagram da 1 milione e 200 mila followers per complimentarsi per il look scelto.

Vestito con trasparenze, calze a rete, un look esplosivo. Poi anche danze sfrenate, movimenti sensuali che l’hanno resa una icona di stile in Italia, e la consueta bravura nell’indovinare le canzoni proposte. Sabrina Salerno ha incantato tutti, poi ha raccontato i segreti del backstage nelle sue storie e il resto in una serie di scatti magnetici.

Ancora un boom di like, valanghe di commenti, appelli e attesa per i nuovi appuntamenti. Sabrina Salerno non sbaglia un colpo e si mostra in tutta la sua genuinità e la sua bellezza. I veri segreti di una carriera che non ha conosciuto battute d’arresto e va avanti fra successi e apprezzamenti ormai da anni.