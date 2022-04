Colpo a sorpresa in porta: ecco Consigli, dodicesimo di lusso

Un vero e proprio colpo a sorpresa quello che sta preparando il top club per la porta. Il nome è quello di Andrea Consigli che si appresta a vivere una nuova ed emozionante avventura nella squadra che parteciperà alla prossima edizione in

Champions League. Sarebbe il coronamento di un sogno per la sua carriera. Dopo otto anni può lasciare il Sassuolo. Nonostante abbia rinnovato il proprio contratto pochi mesi fa, l’avventura dell’estremo difensore con i neroverdi potrebbe terminare alla fine di questa stagione. Adesso, però, dipenderà sicuramente dal calciatore ma anche dalla società che lo considera un vero e proprio leader della squadra. Grandi novità in arrivo per lui.

Consigli, arriva la grande opportunità

Queste di Andrea Consigli potrebbero essere le sue ultime partite con la casacca del Sassuolo. Poi è pronta una nuova avventura. Questa volta, però, in un club che punta decisamente a vincere. L’obiettivo del nativo di Milano è quello di riuscire a conquistare, insieme al resto dei suoi compagni di squadra, altri punti importanti per posizionarsi meglio in classifica. Le sue parate non sono bastate per evitare la sconfitta in campionato, in casa, contro la Juventus. Anche se in questa stagione si è rivelato come uno dei migliori della sua squadra, parando rigori decisivi ed anche conclusione degli avversari che sembravano gol fatti. Con il passare del tempo il classe ’87 continua a migliorare. Le sue ottime prestazioni hanno convinto la società a puntare su di lui, anche se bisognerà presentare una offerta importante al Sassuolo che ne detiene il cartellino. Inoltre il suo contratto con il club scadrà il 30 giugno del 2024, quindi non hanno necessità di vendere in quel reparto. Anche se in quel caso si dovrà ascoltare la voce del calciatore che difficilmente può rifiutare un club del genere.

Consigli pronto a tornare a Milano: dodicesimo di lusso

Per chi non lo sapesse è nativo di Milano. Non escluderebbe un suo ritorno nella città dove è cresciuto, così come non gli dispiacerebbe affatto diventare il numero 12 dell’Inter. Proprio i campioni di Italia, alla fine di questa stagione, saluteranno con molta probabilità il loro portiere Samir Handanovic.

L’estremo difensore sloveno lascerà il posto ad André Onana, mentre il capitano andrà in scadenza di contratto. Proprio in campionato Consigli ha regalato un bel po’ di dispiaceri ai nerazzurri: nella sfida del ‘Meazza’, con le sue prodezze, ha protetto il risultato in favore della sua squadra che ha portato tre punti importanti vincendo per 0-2. La dirigenza della ‘Beneamata’ ci pensa seriamente ad un suo possibile arrivo.