In un video dall’Isola esplode la sensualità di Guendalina Tavassi: il bikini è strettissimo e non contiene le forme della concorrente.

La sua presenza non passa di certo inosservata sull’Isola dei famosi. Carattere deciso, nessuna voglia di evitare le polemiche e soprattutto un fisico che conquista concorrenti e telespettatori.

Guendalina Tavassi ha mantenuto le aspettative ed è fra le protagoniste dell’edizione condotta da Ilary Blasi. Nell’ultima puntata ha affilato le unghie, ha ribadito di non temere il giudizio degli altri concorrenti e di essere pronta all’occorrenza a sfidare tutti pur di far valere le proprie convinzioni.

Per molti compagni d’avventura il suo carattere a volte è troppo eccessivo, ma in molti la difendono, convinti dalla bontà di una donna che è una figura di riferimento per tanti naufraghi e che di certo sta brillando per simpatia, voglia di emergere e abilità durante i giochi. Fra una lite e una risata con il fratello, i collegamenti in studio per lo scambio di dolcezze con Federico Perna, la sua esperienza va avanti a gonfie vele.

Impossibile però non notare la sua splendida forma fisica e soprattutto una serie di bikini che stanno facendo esplodere il web fra commenti d’apprezzamento e tanto affetto nei confronti di una donna affascinante ma anche capace di coinvolgere grazie all’autoironia e al sorriso.

Guedalina regina dell’Isola dei Famosi

Bikini strettissimi, forme esplosive, fascino che esplode ad ogni puntata. Fra litigi e risate l’esperienza di Guendalina Tavassi prosegue all’Isola e gli italiani apprezzano regalandole sempre valanghe di commenti.

Anche nella puntata di ieri, dalle prove alle polemiche scatenate dallo studio, la risposta non è mai mancata, e neanche una buona dose di fascino regalata agli appassionati del format Mediaset. Il bikini indossato per la diretta non è infatti passato inosservato. Le forme esplodono letteralmente ad ogni movimento. E poco importa se qualcuno la critica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Guendalina resta fra le preferite di questa edizione. Ha conquistato questo traguardo di sicuro grazie ad un carattere schietto e alla capacità di mostrarsi senza sovrastrutture, sia nei litigi che in amore. Di sicuro però il suo fascino ha un gran peso. E dai video alla community, sono in tanti a testimoniarle affetto e a ribadire quanto la splendida Guendalina sia la concorrente più amata dell’edizione.