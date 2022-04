Elisa De Panicis, il top si alza e si vede tutto: esagerata – FOTO

Elisa De Panicis torna a stupire: non solo il video con le trasparenze, ora una nuova foto in cui si vede un po’ troppo. I fan sono in delirio.

Prosegue il momento d’oro per Elisa De Panicis, decisa a mostrare i suoi lavori alla vasta community social. Non solo la sua canzone TikoTak, già molto ascoltata e lanciata con un video incredibile.

Per lei c’è molto di più. Collaborazioni con grandi brand, shooting fotografici, lavori continui. Merito del suo fascino, ma anche dei numeri della sua pagina Instagram, che offrono ai marchi che la scelgono grande visibilità e un riscontro immediato e di grande successo. La De Panicis infatti sulla sua pagina mostra tutto. Lo ha fatto con la clip di TikoTak, in cui fra cambi di vestito, danze sfrenate e look fantastici ha mostrato il suo fascino.

Poi con un momento in compagnia in discoteca che ha fatto registrare un boom di like. La showgirl, cantante e influencer, si è mostrata in un locale con un abito totalmente trasparente e non ha nascosto praticamente nulla di un fisico allenatissimo ed esplosivo. Ora arriva un’altra galleria che non è passata inosservata. Altro boom di consensi per lei, che si definisce “Pericolosa”.

Elisa De Panicis colpisce ancora: che scatti!

Musica, lavori da modella e like a valanga. Elisa De Panicis è di diritto anche imprenditrice digitale vista la capacità di attirare consensi nella sua pagina Instagram. I followers si moltiplicano e la portano a quota 1,4 milioni. Un successo inevitabile, trascinato da foto che inchiodano allo schermo. Le ultime due arrivano da Ibiza, e come spesso accade la influencer regala emozioni agli appassionati.

Nelle foto posa infatti con un completo di jeans. La gonna è cortissima, il top ancora di più e mostra il décolleté e le linee che l’hanno resa famosissima e molto amata. Lei stessa si definisce “Pericolosa”, scherzando con i followers, incollati allo schermo da uno scatto in cui lo sguardo magnetico e il volto affascinante danno ancora più potenza alle immagini.

Musica, social, shooting fotografici, un passaggio qualche anno fa al Grande Fratello. Elisa De Panicis è richiestissima e non si ferma mai. Impeccabile nelle foto, scatenata nei balli in vacanza. La community approva e si allarga mese dopo mese, testimoniandole affetto e chiedendole sempre un nuovo scatto. Come l’ultimo, semplicemente incredibile.