Federica Nargi, gli shorts sono troppo corti: forme bene in vista

Federica Nargi in vacanza è incantevole: look fantastico e shorts cortissimi che evidenziano un fisico top. Che scatti.

Un momento di relax per una vacanza incantevole in compagnia degli affetti e delle persone care. Federica Nargi stacca la spina e raggiunge Sharm el Sheikh per godersi qualche giorno di pace.

Dalle collaborazioni con noti brand, alla tv, passando per i consiglio sui workout, che a lei danno risultati evidenti e apprezzatissimi, la sua carriera non conosce pause. Merito di una bellezza travolgente ed elegante, ma anche di un seguito che fin dagli inizi non ha mai conosciuto pause e battute d’arresto.

Lo testimoniano i numeri di una community, capaci di dare ai brand che scelgono Federica Nargi una visibilità immediata e vastissima. La Nargi ha infatti raggiunto il traguardo dei 4 milioni di followers su Instagram. Un record non da tutti, in un contenitore di immagini in cui spesso la splendida romana mostra foto incantevoli.

Federica Nargi in vacanza è incantevole: che foto!

I fan apprezzano tutto di lei. I lavori, la simpatia, la capacità di essere semplice nonostante una bellezza incredibile e un fascino non da tutti. Ciò che colpisce è anche la splendida relazione con Alessandro Matri, portata avanti fra dediche, tenerezze e una solidità che nel mondo dello spettacolo è rara.

Due vincenti quindi, che si dividono fra il lavoro e la passione per i viaggi. L’ultimo è in direzione Sharm el Sheikh, e la Nargi ha postato alcune foto in cui la sa bellezza emerge fra gli incantevoli luoghi di una meta turistica molto ambita. Fra scatti con amici e sorrisi arriva una foto in cui il look scelto dalla splendida showgirl, modella e influencer, fa davvero la differenza.

Shorts cortissimi, maglia colorata, capelli sciolti e un sorriso che l’ha resa celebre. “E’ la prima volta a Sharm el Sheikh e sono già innamorata” scrive accompagnando la galleria, e i fan rispondono testimoniandole come spesso accade grande affetto. Eleganza, semplicità, un fisico impeccabile. Federica Nargi non tradisce e si conferma fra le donne più apprezzate dal pubblico italiano.