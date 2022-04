Jovana così mai vista: tacchi a spillo e perizoma, spettacolo rovente

Jovana Djordjevic, un ritorno così di “fuoco” dall’Isola dei Famosi nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Tranne i suoi fan che non vedevano l’ora di vedere delle nuove ed entusiasmanti foto dell’ex naufraga. Uno spettacolo a dir poco rovente

Davvero sono finiti gli aggettivi per descrivere la sua straripante bellezza. Ogni volta che esce una nuova immagine da parte della modella serba rimaniamo sempre a bocca aperta. La reazione è sempre la stessa e non cambia di un niente. Quello che cambia, invece, sono i suoi look a dir poco favolosi e che fanno venire i mal di testa ai suoi follower che non sanno proprio più come fare con lei visto che si trovano in enorme difficoltà.

Jovana Djordjevic, semplicemente favolosa

Come riportato in precedenza, non sappiamo più cosa dire per la classe ’92. Davvero rimaniamo senza parole per quello che ci regala. Uno spettacolo a dir poco favoloso. Ancora una nuova foto in cui c’è come protagonista la compagna dell’ex calciatore di Serie A, Filip Djordjevic (che ha vestito le maglie della Lazio e del Chievo Verona). Tutti in piedi per la nostra Jovana che decide di postare, stavolta tramite ‘stories’, una immagine che è stupefacente. Questa volta, però, a pubblicarlo non è lei ma la pagina “chicnchic factory” per pubblicizzare i suoi prodotti. Vestiti e soprattutto tacchi che le stanno divinamente. Se ancora non avete capito di che stiamo parlando allora non vi preoccupate perché siete capitati nel posto giusto al momento giusto. Una foto che sicuramente vi svolterà la giornata. Ve lo diciamo già da ora: interrompete immediatamente quello che state facendo e concentratevi esclusivamente su quello che vedrete a breve perché lo spettacolo è assolutamente assicurato e ne vale davvero la pena. Mettetevi comodi che la modella serba ha in serbo (scusate il gioco di parole) una vera e propria perla da regalarci.

Jovana Djordjevic, tacchi da urlo: gambe chilometriche – FOTO

Anche in questo caso non vi stavamo mentendo affatto. Il ritorno dall’Isola le ha fatto più che bene. Come possiamo notare indossa dei tacchi altissimi davvero niente male. Gambe favolose e chilometriche (sembra quasi che non finiscano più). Della gonna nemmeno l’ombra visto che il perizoma parla per sé. Vestito lungo, a maniche lunghe, color nero che le dona a pennello. Sguardo ipnotico che ti cattura in un secondo. Il filo di trucco che non deve mancare mai in queste occasioni ed il gioco è fatto: la nostra Jovana Djordjevic è al completo.