Melissa Satta, costume a perizoma: forme spettacolari

Melissa Satta non vede assolutamente l’ora di poter sfoggiare tutto il suo straordinario fisico a mare. Per l’estate, però, ci vogliono ancora un bel po’ di mesi. Nell’attesa ci ha regalato una nuova immagine che custodiremo con cura

Come stanno facendo anche le altre sue colleghe, anche la nativa di Boston decide di posare con un costume davvero niente male. Anche se non si tratta affatto della prima volta visto che nelle ultime settimane, approfittando del bel tempo nel nostro paese, ha deciso di sfoggiare con dei bikini irresistibili che non riuscivano a contenere le sue straordinarie forme. Proprio come è successo con l’ultimo post. Guardare per credere FOTO

Melissa Satta, lato ‘B’ da urlo: fan impazziti

Anche in questo caso il social network Instagram è andato completamente in tilt. La “colpa” è da attribuire solo ed esclusivamente all’ex velina di ‘Striscia la Notizia’. Motivo di tutto questo? L’ennesima foto provocante ed irresistibile con il costume. Questa volta non è un bikini, ma unico pezzo. La sostanza, però, non cambia. Anzi, in questa occasione si vedono chiaramente i risultati ottenuti in palestra. E’ stato molto difficile tenere a bada tutti i suoi 4,6 milioni di follower che non stavano aspettando altro che un suo nuovo post. In attesa che arrivi l’estate, l’opinionista di ‘Sky Calcio Club‘ si consola con questa temperatura primaverile con uno scatto al limite dell’illegale. Una foto semplicemente da urlo che davvero non possiamo fare a meno di postare. Se non avete ancora capito di che stiamo parlando non temete che a breve verrete subito accontentati. Davvero non abbiamo più parole per descrivere la sua straordinaria bellezza che ci colpisce ogni volta. Proprio come se fosse la prima, da quando l’abbiamo vista e conosciuta sul piccolo schermo. Da quel giorno in poi la nostra vita è completamente cambiata.

Melissa Satta, un costume da favola: curve irresistibili – FOTO

Non vi stavamo affatto mentendo. In questi casi le parole servono davvero a poco. Un corpo che parla da solo. Semplicemente fantastica. A partire dalla sua posa e dal costume che veramente ci disorienta completamente e ci fa andare in tilt. Le cause sono sempre le stesse: forti giramenti di testa e confusione. La cura ci sarebbe pure, ma noi vogliamo continuare a rimanere fissi su di lei. Un fondoschiena letteralmente da urlo, sguardo rivolto verso l’alto mentre viene baciata dal sole. 10 e lode per la nostra Melissa.