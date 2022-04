Costumi piccanti e temperature bollenti: le Rodriguez tolgono il fiato

Una foto che sta mandando completamente in tilt il social network Instagram. Le protagoniste non possono che essere loro, le sorelle più famose della televisione italiana e probabilmente anche nel mondo del web

Sì, ci stiamo riferendo proprio alle Rodriguez: Belen e Cecilia. Questa volta hanno deciso di unire le proprie forze per dare un chiaro segnale alle loro “rivali”. In che modo? Con una foto al limite dell’illegale. Dei costumi così piccanti che hanno mandato in tilt uno dei social network più famosi al mondo. Inutile dire che, almeno fino a questo momento, il loro post sta raccogliendo tantissimo successo. Una pioggia di “like” così non si era mai vista prima.

Le sorelle Rodriguez comandano su Instagram

Come riportato in precedenza, le sorelle Rodriguez hanno deciso di dare un chiaro segnale su Instagram con una foto che fa aumentare notevolmente le temperature. Il “cuoricino” da mettere al loro post è assolutamente obbligatorio. Hanno unito le loro forze ed hanno sfornato una delle foto davvero più piccanti dell’anno. Con l’avvicinarsi dell’estate, le native di Buenos Aires hanno deciso di posare con dei bikini davvero niente male. Così minuscoli che mettono in evidenza le loro straordinarie forme. I risultati ottenuti in palestra stanno dando il loro effetto. Belen sta incantando nuovamente il pubblico da quando è alla conduzione del programma ‘Le Iene’, in compagnia dell’amico Teo Mammucari. Mentre la sorella è molto attiva sui social network dove è seguita da tantissime persone che non si perdono un solo post o ‘storia’. Da quando sono arrivate in Italia hanno davvero svoltato il mondo della televisione. Oramai si parla esclusivamente di loro. Il loro cognome, infatti, riecheggia anche in Honduras per questa edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo l’addio del fratello Jeremias, è rimasto solamente il padre Gustavo che cercherà di portare in alto il loro nome e ad arrivare in finale.

Le sorelle Rodriguez sfoggiano un costume micidiale – FOTO

“Portami via, ho bisogno della sabbia e delle onde“. Un chiaro segnale che le sorelle argentine vogliono, quanto prima, l’estate. In realtà anche noi, ma solamente per vedere gli altri loro costumi da sfoggiare sulle migliori spiagge del mondo. Per il momento ci accontentiamo di questa e siamo più che soddisfatti. Fisico incredibile da parte loro e costumi minuscoli che non fanno altro a mettere in evidenza i loro straordinari repertori. Ogni parola sarebbe superflua, davvero non abbiamo altri aggettivi da aggiungere.