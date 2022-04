Asse Milan-Roma: lo scambio è da capogiro, contatti fittissimi

Un possibile scambio, in arrivo, tra il Milan e la Roma. Tanto è vero che le due società ci stanno seriamente pensando. L’offerta è importante: si parla anche di una importante cifra da mettere sul piatto. Basterà capire solamente se c’è l’ok

La concentrazione delle due squadra è inevitabilmente rivolta a questa stagione. Poi si penserà al futuro e soprattutto al calciomercato. A quanto pare le due squadre stanno seriamente pensando di applicare un grande scambio che potrebbe favorire entrambe: da valutare, però, l’idea dei calciatori se sono intenzionati a cambiare aria nei prossimi mesi. Se ne sta già parlando: resta da capire se questo affare verrà messo in porto

Milan-Roma, si pensa ad un clamoroso scambio

Come riportato in precedenza sia il Milan che la Roma si stanno concentrando su obiettivi ben precisi. I rossoneri per quanto riguarda la conquista dello scudetto, anche se dovranno vedersela con i cugini dell’Inter che non hanno alcuna intenzione di mollare un centimetro. Aspirazioni diverse, invece, per i giallorossi che dopo la battuta d’arresto ottenuta nell’ultimo incontro di campionato contro i nerazzurri di Inzaghi e cercheranno di conquistare quanti più punti possibili per mantenere almeno saldo la quinta posizione in classifica che significa solamente una cosa: qualificazione immediata alla prossima edizione della Champions League. Non è affatto finita qui visto che i “lupacchiotti” sono attesi, nelle prossime ore, in una delle sfide più importanti di questa stagione: la semifinale di andata di Conference League contro i favoriti inglese del Leicester City. Anche se la dirigenza sta già pensando al futuro. In particolar modo al calciomercato e come rinforzare il team nella prossima estate. Le idee ci sono ed anche un clamoroso scambio può essere messo in pratica. I due club ne stanno parlando. Nel caso in cui ci fosse il ‘via libera’ allora bisognerebbe aspettare solamente l’ok da parte dei calciatori interessati a questa vicenda.

Milan-Roma, aria di scambio: Zaniolo pronto a diventare rossonero

Il nome di Nicolò Zaniolo è stato inserito, molto spesso, nella lista dei calciatori pronti ad essere ceduti la prossima stagione. Il numero 22 giallorosso sta vivendo un buon momento con i giallorossi e cercherà in tutti i modi di recuperare quanto prima per mettersi a disposizione della squadra. Anche se il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale.

Spunta l’idea che porta al ‘Diavolo’ che non ha mai fatto mistero di essere interessata al classe ’99. Si parla di uno scambio che potrebbe interessare alla società di Friedkin: Alexis Saelemaekers più una grossa cifra da mettere sul piatto per avere il talento della Nazionale. Da valutare, però, cosa ne pensano i due atleti sulla destinazione.