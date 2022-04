Ora Conte fa tremare l’Inter: un nerazzurro verso il Psg con lui

Il Psg vorrebbe puntare tutto su Antonio Conte, pronto a chiedere rinforzi: il primo della lista arriverebbe dall’Inter per una cifra altissima.

C’è una pista di mercato clamorosa. La rilanciano molti tabloid, e rappresenterebbe uno scossone che potrebbe di fatto creare una rivoluzione in tante panchine in giro per l’Europa.

Il Psg avrebbe infatti in mente di fare un tentativo per Antonio Conte. Serve un comandante in panchina. Un uomo in grado di gestire i tanti campioni in rosa ponendo regole chiare e ottenendo il rispetto da parte di tutti. Lo ha fatto ovunque l’allenatore pugliese ora al Tottenham, e secondo molti addetti ai lavori, l’offerta dei parigini sarebbe concreta.

Un passaggio al Psg sarebbe un altro grande salto per il tecnico, che spesso chiede imponenti campagne acquisti e troverebbe campo libero in una società in cui non badano a speso pur di vincere. Ecco quindi che ci sarebbero già due nomi pronti per cambiare volto alla squadra in caso di una nuova avventura, e uno potrebbe arrivare proprio dall’Inter per un’offerta altissima.

Conte al Psg? Pista concreta, porterebbe Barella e un altro pupillo

A rilanciare la notizia è Tuttosport, che fornisce anche i dettagli di un eventuale accordo con Conte. Il tecnico infatti cambierebbe molto negli aspetti tecnici del club, chiederebbe alcune pedine, due delle quali sono suoi fedelissimi. Su tutti Barella, che proprio con il tecnico pugliese è letteralmente esploso trasformandosi in uno dei calciatori più ambiti e richiesti in Europa. La sua valutazione sarebbe attorno agli 80 milioni, ma al Psg non baderebbero a spese per convincere Conte.

Oltre al centrocampista, che valuterebbe la proposta in caso di un’offerta così alta, si farebbe anche in tentativo per Romelu Lukaku, in bilico al Chelsea. Altra spesa pesantissima quindi, ma nessun timore per una società secondo i tabloid francesi medita la rivoluzione non solo in panchina ma anche in una rosa che nonostante i grandi nomi non ha convinto.

Ecco perché Conte potrebbe essere l’uomo giusto. Avrebbe già in mano il sì di diversi fedelissimi che lo seguirebbero con grande piacere e voglia di mettersi in gioco in Francia. Il Psg riflette, e quella che sembra una pista di fantamercato, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto con offerte non solo per l’allenatore, ma anche per una serie di calciatori pronti ad animare un mercato esplosivo.