Jovana Djordjevic, vestito troppo corto: tutto in vista e temperatura bollente

Jovana Djordjevic ci regala una serie di foto davvero niente male e che fanno venire forti giramenti di testa. Ovviamente non vogliamo alcun rimedio visto che i risultati delle sue immagini sono a dir poco eccezionali. Guardare per credere

Un post che ha mandato completamente in tilt uno dei social network più famosi al mondo per quanto riguarda le foto. Se l’ultima volta l’avevate vista mentre si scattava un selfie con lo specchio riflesso, questa volta la potete gustare tutta d’un pezzo: con un vestito corto al limite dell’illegale ed un fondoschiena da urlo. Il suo ritorno dall’Isola è a dir poco eccezionale: se i risultati sono questi allora non possiamo fare altro che alzarci in piedi.

Jovana Djordjevic, tutti in piedi per lei

E’ stato un vero peccato quando abbiamo ricevuto la notizia del suo abbandono ufficiale all’Isola dei Famosi. Per lei si trattava della prima partecipazione ad un reality show. Più che altro voleva farci conoscere dal pubblico italiano e dimostrare che ce la poteva fare. Era pronta a regalarci della fantastiche soddisfazioni. Nonostante sia rimasta per poco tempo, la nostra Jovana non ha affatto deluso le aspettative che erano state poste su di lei. In Honduras ci ha regalato dei momenti di gioia altissimi. In particolar modo quando posava con i suoi costumi che non riuscivano a contenere le sue forme. Come tutti ben sanno ha dovuto abbandonare il game per un problema medico. Nulla di grave, potete stare tranquilli. Solo che le impediva di continuare questa avventura che, in ogni caso, si porterà sempre nel cuore. Probabilmente non sa che la classe ’92 ci sta continuando a regalare delle bellissime foto in cui è lei l’assoluta protagonista. Direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram, la compagna dell’ex calciatore di Serie A, Filip, decide di indossare un vestito molto corto e di far aumentare inevitabilmente le temperature. Proprio come ha fatto nel paese dell’America Centrale.

Jovana Djordjevic, vestito troppo corto: lato ‘B’ da urlo – FOTO

Nella prima potete ben notare mentre posa e mette in evidenza il suo lato ‘B’ semplicemente da favola. Il tutto contornato con dei tacchi altissimi e delle gambe che davvero sembrano non finire più. Il sorriso smagliante e quel filo di trucco che non guasta mai. Capelli lunghi che le arrivano fino al fondoschiena. Nella seconda, invece, possiamo notare una apertura importante delle gambe ed un importante lato ‘A’ incredibile.