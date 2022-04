Laura Cremaschi, vestito aderente e Roma è ai suoi piedi

Laura Cremaschi con uno scatto manda in tilt i social: il vestito è aderente e il sorriso incanta in uno dei luoghi più belli della capitale.

Il suo successo non si arresta, la sua bellezza continua a conquistare gli italiani. Laura Cremaschi è fra i volti più attraenti e apprezzati della tv, e dalla fortunata trasmissione di Paolo Bonolis la sua carriera è letteralmente decollata.

Nel microcosmo di un format sempre nuovo, veloce, ricco di colpi di scena e risate, Laura Cremaschi è fra le presenze femminili che affiancano Bonolis, ed è spesso scelta dai concorrenti per affiancarli durante i quiz. Lei lo fa con ironia ma soprattutto fascino, grande sensualità ed abiti che valorizzano le sue splendide forme.

Dalla tv il suo successo è quindi letteralmente decollato anche sui social, e “La Cremaschina” è di diritto una influencer in grado di ottenere più di un milione di followers in una community molto attiva. Ci pensa lei ad alimentare le discussioni con storie in cui interagisce con i fan e soprattutto fotografie che lasciano a bocca aperta ed evidenziano la sua innegabile bellezza.

Laura Creamaschi, cartolina da Roma: fan in delirio

Una maglia strettissima, un sorriso dolcissimo, espressivo e incantevole. Il resto lo fa la uno scorcio magnetico della capitale. Laura Cremaschi approfitta del calore in queste giornate di sole e si gode un attimo di relax all’aria aperta.

Il risultato è una foto da lasciare a bocca aperta. Eleganza, fascino, una silhouette da sogno, i capelli biondi al vento che rendono l’istantanea ancora più potente. I commenti e i like piovono a valanga per una donna bellissima che tornerà come ogni giorno di nuovo sul piccolo schermo.

Il suo ruolo l’ha resa celebre, la capacità di far breccia nel cuore degli italiani però è una dote che Laura Cremaschi ha coltivato sfruttando le sue armi migliori, e ci è riuscita trovando sempre il modo di stupire. La splendida showgirl e influencer trascorre molto tempo sui social ad interagire con una community che risponde alle sue domande e non smette mai di seguirla testimoniandole affetto e complimenti continui.