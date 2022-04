Federica Nargi, shorts e canottiera: spettacolo bollente – FOTO

Federica Nargi ci delizia con un nuovo post tutto da scoprire sul suo account ufficiale Instagram: direttamente dall’Egitto, dove si sta rilassando in compagnia dei suoi amici, ha pubblicato delle nuove foto molto interessanti

In particolar modo una che ha colpito maggiormente i suoi follower che sono rimasti letteralmente incantati. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti quando la protagonista è l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ che si esibisce con un look davvero niente male e che non può passare assolutamente inosservato. Se non avete capito di cosa stiamo parlando allora non temete che a breve accontenteremo la vostra curiosità – FOTO

Federica Nargi, dall’Egitto è tutto: che spettacolo

Oramai non ha più bisogno di presentazioni la fantastica Federica. Davvero non abbiamo più parole per descrivere la sua straordinaria bellezza. Da quando l’abbiamo vista per la prima volta, sul piccolo schermo, la nostra vita è completamente cambiata. Ovviamente in positivo, ci mancherebbe altro. La compagna dell’ex calciatore di Serie A, Alessandro Matri (che in passato ha vestito maglie importanti come quelle della Juventus, Milan e Lazio tanto per citarne qualcuna), in questo momento si trova in Egitto. Probabilmente per motivi di lavoro oppure per relax. Questo sinceramente non lo sappiamo e non ci vogliamo andare troppo a fondo. Tutto quello che decide di fare per noi va assolutamente bene. Accettiamo qualsiasi cosa lei dica e faccia. Come ad esempio quello di pubblicare una foto a dir poco sensazionale dove mostra un look decisamente aggressivo e che merita di essere condiviso. Ovviamente è inutile ribadire che il suo post sta raccogliendo quello che merita, ovvero una pioggia infinita di “like” che sta aumentando ora dopo ora. Se ve lo siete perso non temete che adesso accontenteremo la vostra richiesta.

Federica Nargi, lo spettacolo (bollente) è servito – FOTO

Occhiali da sole in bella vista canottiera nera che sembra quasi stia per staccarsi (la spallina) e degli shorts volutamente rotti. Il tutto coperto da un velo tipico del posto e si va a comandare l’Egitto. E’ giusto che sia così: è giusto che anche nel paese che collega il Nordafrica con il Medio Oriente conoscano le bellezze italiane. Perché la nativa di Roma rientra assolutamente in questa categoria. Come riportato in precedenza, non abbiamo più parole per descrivere la sua sensualità che ogni volta ci cattura. Proprio come se fosse la prima volta. Appuntamento con la prossima foto che non mancherà assolutamente.