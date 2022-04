Nikita Pelizon arte e… perizoma: Pechino Express ai suoi piedi

Nikita Pelizon è una delle concorrenti di questa nuova edizione di ‘Pechino Express’. Inutile ribadire lo straordinario successo che l’influencer sta continuando a ricevere in questi ultimi giorni. Il pubblico italiano ha deciso da che

parte schierarsi. Ovviamente per lei e Helena Prestesv che insieme formano la coppia di ‘Italia-Brasile’. I telespettatori, la maggior parte il pubblico maschile, ha subito ben capito per chi tifare da quando hanno visto la prima puntata. In queste ultime ore si sta parlando esclusivamente di lei ma per una foto che ha postato direttamente su Facebook (tramite una ‘storia’) che sta catturando l’attenzione dei suoi follower. Guardare per credere – FOTO

Nikita Pelizon, ‘Pechino Express’ ai suoi piedi

Probabilmente questo grandissimo successo non se lo aspettava minimamente. O forse sì? Fatto sta che Nikita Pelizon sta davvero facendo sbalordire tutti. Non solo per le sue avventure in questa nuova edizione del programma condotto da Costantino Della Gherardesca. Anche se quest’ultimo si è infortunato ed ha dovuto cedere lo scettro ad Enzo Miccio fino a quando non recupererà la migliore forma. Nel frattempo, però, la nativa di Trieste è molto attiva sui social network. Probabilmente in pochi la conoscevano prima di averla vista in televisione la prima volta: adesso il numero dei suoi follower su Instagram è aumentato in una maniera spaventosa. Ovviamente è un dato positivo. Frutto della sua simpatia ed anche di qualcos’altro che veramente ha catturato l’attenzione da parte del pubblico italiano. Proprio come l’ultimo post pubblicato e condiviso tramite una storia sulla sua pagina Facebook che sta facendo molto discutere. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti visto che mette in mostra davvero un ottimo repertorio. Se non avete capito di cosa stiamo parlando non temete che a breve vi sveleremo anche questa curiosità.

Nikita Pelizon, un lato ‘B’ da urlo: il perizoma quasi si rimpicciolisce – FOTO

L’unica cosa negativa di questa immagine è che non riusciamo a vedere il suo viso. Poco importa visto che c’è molto altro da notare. E’ inutile anche ribadire cosa, dove e quando. Direttamente dalla sua abitazione la nostra Nikita decide di indossare un outfit da “casa”, senza dare spiegazioni a nessuno. Ovviamente l’occhio non può che non cadere sul suo lato ‘B’ davvero in ottima forma. Tanto è vero che il perizoma che indossa sembra quasi come se stesse per scomparire. Una foto che sicuramente vi svolterà la giornata, proprio come è successo a noi.