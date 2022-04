Lo spacco di Belen ricorda quello di Sanremo: che spettacolo

Belen Rodriguez, look da urlo e fascino esplosivo: il suo spacco ricorda quello di Sanremo, social in tilt.

Un successo esagerato, così come la sua bellezza, il fascino latino di una donna che si riconferma fra le più amate dal pubblico italiano.

Belen Rodriguez non sbaglia un colpo. Fin dagli esordi ha sbalordito tutti, non solo per la sua incantevole bellezza, ma anche per la capacità di fare spettacolo. Il mondo dello televisione si è accorto immediatamente delle sue capacità. Dal ballo alla conduzione, il tutto con tantissima autoironia, con la capacità di sorridere e la battuta sempre pronta.

Inevitabile per lei incassare valanghe di proposte lavorative, non solo da modella grazie alle collaborazioni con brandi famosissimi, ma anche dagli autori di format di successo. Belen, da Tu si que vales alle Iene, ha vissuto da grande protagonista la stagione televisiva, confermando un talento alla conduzione che va di pari passo con il suo fascino.

Anche nell’ultima puntata del fortunato e apprezzatissimo programma Mediaset ha sbalordito con un look da sogno, postando gli scatti con orgoglio anche sui social e come spesso accade incassando un boom di commenti.

Belen è incantevole: il suo look ricorda quello di Sanremo

Vestito coloratissimo, eleganza e fascino. Il resto lo ha fatto uno spacco profondissimo che ad alcuni fan ha riportato alla mente quello chiacchieratissimo mostrato anni fa a Sanremo. Belen può permettersi qualsiasi tipo di abito, sottolineano altri fan della splendida showgirl argentina che non sbaglia un colpo.

Dopo l’ennesima puntata delle Iene ha postato tre scatti, due in compagnia di Grignani e Mammucari, uno con le luci soffuse che ha strappato consensi e commenti d’ammirazione. I dettagli dal backstage, mostrati nelle stories, hanno svelato poi qualcosa in più di un abito fantastico e di una serata in cui fra scherzi e i soliti imprevisti, la splendida argentina ha come sempre conquistato il pubblico.

La coppia televisiva con Mammucari è un successo, la sua carriera le regala di continuo traguardi e ammirazione dai fan e dai colleghi, che nella sua pagina confermano l’affetto per Belen, sempre di più icona di fascino e di stile in una nazione che continua a regalarle un successo infinito. L’argentina è sempre sulla cresta dell’onda anche per quello che riguarda la cronaca rosa con la sua storia con De Martino che è sempre sulle prime pagine dei rotocalchi.