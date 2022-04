Cecilia Rodriguez, trasparenze pericolose: con lo zoom si vede tutto

Dopo neanche pochissime ore dall’ultima pubblicazione su Instagram, ecco che arrivano delle nuove e deliziose foto da parte di Cecilia Rodriguez che manda completamente in tilt il social network con delle forme davvero niente male

Il penultimo post, a questo punto, la vedeva protagonista insieme alla sorella Belen che erano distese su una piscina dove mettevano in mostra i loro bikini e, di conseguenza, il loro fisico che veramente è stata una gioia per gli occhi per tutti i loro follower. Dopo solo pochissimo tempo ecco che arrivano altre foto in cui la protagonista è la sorella della più conosciuta conduttrice televisiva argentina. Il livello è molto alto – FOTO

Cecilia Rodriguez di prepotenza: nuove foto da sogno

Dopo solamente pochissime ore ecco che l’argentina pubblica una nuova e deliziosa foto che sta mandando completamente in tilt il social network Instagram. Se l’ultima volta l’avete vista in piscina e con dei bikini davvero sexy, questa volta è arrivato il momento di vederla in intimo. Ovviamente è inutile ribadire che i risultati sono a dir poco eccezionali. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” che sta continuando a ricevere il suo post. Un vero e proprio successo. Ovviamente dobbiamo solamente ringraziare la sorella Belen per tanti motivi: per il suo arrivo in Italia e per il fatto di aver fatto conoscere la bellissima Cecilia. Quest’ultima, specialmente nell’ultimo periodo, si sta mostrando molto attiva sui social network tra nuove immagini e ‘stories’ che stanno raccogliendo molti consensi da parte dei follower letteralmente impazziti quando vedono le sue straordinarie forme. Se non avete ancora visto i suoi ultimi capolavori non temete perché siete arrivati nel momento giusto. Adesso basta chiacchiere visto che siamo pronti ad esaudire i vostri desideri. Visto che siamo buoni non vi regaliamo una foto, ma addirittura due dove la protagonista principale è proprio la nativa di Buenos Aires.

Cecilia Rodriguez, fisico mozzafiato: forme spettacolari – FOTO

Un intimo ed un vestito molto particolare e soprattutto trasparente che fa intravedere un bel po’ di cose interessanti. Sì, si può notare praticamente tutto con l’aiuto dello zoom. Questa volta davvero le parole servono a poco, bisogna utilizzare solamente gli occhi per poter vedere tutte le sue straordinarie forme mozzafiato e che fanno venire davvero i migliori giramenti di testa. Non ci resta che attendere un altro suo nuovo post.