Jovana è esplosiva, questa volta il vestito non contiene il lato A

Jovana Djordjevic è una delle donne più ammirate e seguite del momento: dall’Isola ai social la sua bellezza lascia a bocca aperta.

Una bellezza particolare, esplosiva, di sicuro sensualissima. Jovana Djordjevic, moglie di Filip, ex attaccante della Lazio e del Chievo Verona, ha impiegato davvero poco per entrare nel cuore degli italiani.

Ci mise pochissimo nelle esperienze di suo marito a Roma e a Verona, e al suo arrivo non passò inosservata. Il passaparola e i commenti le fecero incassare una prima serie di complimenti sulla sua pagina Instagram, fino all’occasione che le ha dato la produzione del programma Mediaset con la partecipazione da naufraga sull’Isola.

Lei ha messo subito in mostra un carattere forte, le forme esplosive, la capacità di far girare la testa ad alcuni concorrenti. Si è mostrata nella sua forza e nelle sue debolezze, fino al termine della sua esperienza. I fan però l’hanno attesa al suo ritorno in Italia, e la sua presenza in studio durante le dirette ha incassato migliaia di commenti.

Jovana Djordevic: fisico esplosivo, che forme!

La sua pagina Instagram ha incassato una crescita immediata, ed era lecito attenderselo. Jovana Djordjevic dopo l’addio all’Isola ha postato infatti una serie di scatti da far girare la testa. Ha ringraziato il marito, molto riservato, per il sostegno e per la presenza davanti alle telecamere. Ha rivolto il pensiero ai fan che l’hanno sostenuta, ed ha postato alcune foto in cui la sua bellezza emerge con forza.

Fascino straripante, un volto unico che inchioda allo schermo, le forme di chi si allena e cura in maniera attenta il proprio corpo. Nell’ultimo scatto però emerge tutta la sensualità di una donna incantevole.

Il sorriso è esplosivo, l’abito coloratissimo e strettissimo mette in evidenza una silhouette impeccabile, e il lato a in primo piano fa il resto. I commenti decollano in una pagina Instagram che ora sfiora i 400mila followers, e in molti le testimoniano la delusione per il suo addio all’Isola e l’aspettativa per la prossima puntata, in cui la splendida moglie di Filip Djordjevic tornerà in studio. Magari con un altro look da sogno, come gli ultimi postati in una galleria che è un successo.

Un momento davvero d’oro per la popolarità della ragazza che grazie all’Isola dei Famosi ha visto aumentare in maniera sensibile anche sui social i followers grazie alla visibilità arrivata con il programma di Canale 5.