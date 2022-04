Melita Toniolo piccante: maglia trasparente, tacchi e reggiseno in vista

Melita Toniolo accende Instagram. La modella, con uno scatto, ha infiammato i fan. I followers dell’ex inviata di “Lucignolo” hanno preso d’assalto il suo profilo. Una pioggia di “like” e di commenti si è riversata sotto al post.

Melita Toniolo non appare molto frequentemente in TV, ma comunque continua a tenere vivo il rapporto con i propri fan. Lo fa grazie ad Instagram. Sulla nota piattaforma l’ex “Diavolita” è molto seguita e i post fanno registrare numeri da capogiro. Come da capogiro sono gli scatti che pubblica nel proprio feed. Le foto, come si può leggere nei commenti di alcuni utenti, sembrano riportare ai tempi in cui la Toniolo appariva in tv.

Melita Toniolo

L’addio improvviso alla TV

Melita Toniolo ha caratterizzato alcune produzioni televisive andate in onda negli ultimi anni del primo decennio del 2000. Il grande successo, dopo aver intrapreso, da giovanissima, la carriera di fotomodella, è arrivato nel 2006 partecipando al programma Distraction in onda su Italia 1. Il vero successo, però, è arrivato con il Grande Fratello a cui la Toniolo ha partecipato nel 2007. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Poco dopo, infatti, è arrivata la “chiamata” di Lucignolo. Melita, che nel corso del programma divenne nota come “Diavolita“, venne scelta come inviata per il noto programma di approfondimento a cura della redazione di Studio Aperto. Successivamente ha preso parte ad altri programmi sempre su Italia 1, come Colorando . Per un periodo è passata in Rai dove ha preso parte a “Quelli che il Calcio“. Poi di nuovo a Mediaset. La sua ultima apparizione è stata a “All Together Now“, dove era membro della giuria, ruolo svolto per due stagioni dal 2019 al 2020. Poi è arrivato l’addio alla TV. Melita Toniolo ha deciso di abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi alla crescita di suo figlio.

Melita Toniolo, la maglia non nasconde nulla

Nonostante questo, comunque la Toniolo continua a tenere vicini i suoi fan. Questo grazie ad Instagram. Sulla nota piattaforma, infatti, la modella è seguita da oltre 1,2 milioni di fan. Un numero altissimo che si riflette anche sui post che sono sempre molto seguiti. Dati pazzeschi, come pazzeschi sono gli scatti della Toniolo, come quello pubblicato qualche ora fa e che la vede assoluta protagonista. La modella si trova in un teatro e indossa un paio di tacchi ed un pantalone di color nero in pendant con la giacca che risulta aperta. Sotto a questo capo di abbigliamento è possibile notare una magliettina trasparente che mette in mostra il reggiseno.