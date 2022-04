Pinamonti show ed Inter tradita: la super rivale nel futuro

Andrea Pinamonti è inevitabilmente l’uomo del momento nel club toscano. Basti pensare che è stato l’eroe dell’ultima giornata di campionato nel match contro il Napoli vinta in maniera rocambolesca dai padroni di casa al ‘Castellani’

Difficilmente una giornata che potranno dimenticare i neopromossi. Pensiero diverso per quanto riguarda i napoletani che vogliono mettere alle spalle quanto prima il ko pesante subito nell’ultime domenica. Mattatore dell’incontro è stato l’uomo che vedete in foto, ovvero Andrea Pinamonti. Il classe ’99 si sta ambientando alla grande in Serie A e sta giocando con più continuità. Ora puntano anche le big su di lui la prossima stagione.

Pinamonti il leader dell’Empoli: tutti in piedi per lui

Una trentaquattresima giornata di campionato che l’Empoli non potrà mai dimenticare. Il ritorno alla vittoria che mancava da un bel po’ di mesi. Contro chi l’ultima volta? Proprio il Napoli allo stadio ‘Maradona’. In quella occasione fu Cutrone a regalare tre punti importantissimi alla squadra allenata da Andreazzoli. Questa volta ci ha pensato Pinamonti, in una delle partite più rocambolesche di tutta la storia della Serie A. Il nativo di Cles ha realizzato una doppietta, a pochi minuti dal termine, che ha consentito di regalare la vittoria ai suoi. Una prestazione da incorniciare per l’attaccante che è salito a quota 12 reti stagionali in campionato. Davvero numeri niente male per uno che gioca in una squadra che punta a salvarsi. Adesso, però, le sue ambizioni potrebbero decisamente cambiare. In che senso? Si punta ad una squadra top che ha altre idee per il futuro, magari come quello di giocare in campionato e partecipare alla prossima edizione della Champions League. Pinamonti, in ogni caso, si farà trovare pronto anche se tutto passerà dall’Inter che detiene il suo cartellino e fissa il prezzo per la possibile cessione.

L’Inter fissa il prezzo per il suo gioiello: top club pronto ad avviare trattativa

L’ottima stagione che sta disputando il giocatore è una buona notizia per l’Inter che ne detiene, appunto, il suo cartellino. Anche se, tutto questo, si può trasformare in un incubo visto che è una delle società interessate al calciatore è la Juventus. La dirigenza bianconera lo ha segnato nella lista dei possibili attaccanti che possono arrivare, nel caso in cui Moise Kean dovesse lasciare alla fine di questa stagione Torino. Il classe 2000 non ha convinto del tutto Allegri, anche se nell’ultima gara di campionato è stato colui che ha regalato tre punti pesantissimi alla squadra contro il Sassuolo. Per il costo del suo cartellino si parla almeno di 20 milioni di euro.