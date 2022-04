Sara Croce, giacca si apre vertiginosamente: lo zoom è obbligatorio

Sara Croce pare che abbia un problema evidente con la sua giacca. O forse no? Tanto è vero che si apre vertiginosamente, poi la sorpresa che paralizza completamente i suoi follower che ancora non possono credere ai loro occhi

Di che cosa stiamo parlando? Probabilmente per quelli che già hanno visto il tutto sanno bene a cosa ci riferiamo e siamo convinti che sono qui per rivedere nuovamente il suo capolavoro. Per coloro che, invece, non hanno assolutamente capito a cosa ci stiamo riferendo non temete visto che siete arrivati nel posto giusto al momento giusto. Allacciate le cinture che lo spettacolo sta per iniziare. Guardare per credere – FOTO

Sara Croce, questa volta ha esagerato

Oltre nel titolo ci teniamo a ribadirlo anche qui: la classe ’98 ha decisamente esagerato. Potete stare tranquilli visto che non si tratta affatto di una cattiva notizia. Anzi, tutt’altro. Che la nostra Sara ci abbia sempre regalato delle fantastiche sorprese non è affatto una novità, ma quella che ha postato nelle ultime ore merita davvero di essere descritta come si deve. Poco prima di partecipare al programma, condotto dall’attore Max Giusti, su ‘TV 8’ ‘Guess My Age’ (ovvero ‘Indovina l’età’), la ‘Bonas‘ di ‘Avanti un Altro’ decide di postare e di regalare un attimo di gioia ai suoi fan. In che modo? Ovviamente pubblicando una foto a dir poco sensazionale che merita di essere vista con molta attenzione. Anche se più di qualcuno ha accusato dei fortissimi mal di testa. D’altronde le cause sono sempre quelle quando si tratta di immagini al limite dell’illegale. Quello che ha colpito, però, è che sotto la sua giacca non c’era assolutamente niente. Sì, avete capito bene: del reggiseno neanche l’ombra. Nulla di tutto questo. Inutile dire che c’è stata una vera e propria pioggia di “like” per lei e di commenti da parte dei follower e delle sue colleghe che non le hanno fatto mancare il loro sostegno.

Sara Croce, il reggiseno dov’è? L’occhio cade proprio lì – FOTO

Una giacca grigia che si apre all’improvviso. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che sotto non c’è assolutamente nulla. Nel vero senso della parola. Davvero non abbiamo più altri aggettivi per descrivere la 24enne. Sguardo rivolto verso il basso, ma il nostro invece è concentrato inevitabilmente lì dove qualcuno avrà già applicato lo zoom per controllare meglio.