Wanda Nara, l’allenamento è rovente: top troppo stretto, tutto fuori

Wanda Nara rende l’allenamento un pretesto per far esplodere la community: il top scelto è troppo stretto e le forme esplosive sono bene in vista.

Una esplosione di sensualità per una donna fortissima, capace di reagire alle difficoltà e di diventare anche popolarissima non solo nella moda e nello spettacolo, ma anche nel mondo del calcio.

Wanda Nara è la famosissima moglie e agente di Mauro Icardi, e la coppia ha da poco messo a tacere le voci e i gossip dopo un periodo di crisi. Lei stessa ha raccontato i passaggi di un periodo molto delicato, l’incontro con l’avvocato per firmare il divorzio e poi la retromarcia dopo una lettera dell’attaccante, che le ha ribadito l’amore per lei.

Se in amore le cose sembrano essere tornate al giusto posto, in campo per il calciatore non il capitolo è diverso. Il Psg ha gestito la vicenda fra silenzi, lunghe pause concesse al calciatore e pochi minuti sia in campionato che nelle coppe. Il tutto potrebbe trasformarsi in una rovente estate di mercato per un calciatore che resta di grande livello, e in attesa di capire cosa riserverà il futuro, Wanda ha gestito tutto con classe e si gode la sua casa di Parigi fra allenamenti e relax.

Wanda Nara, foto esplosive durante l’allenamento

La biondissima argentina non perde occasione per sfoggiare i look scelti per i suoi allenamenti. Dai top alla collezione di sneakers, la scelta è ampia, ma il risultato non cambia praticamente mai. Ad ogni foto è boom di reazioni, e per l’ultima seduta Wanda Nara ha incollato tutti agli schermi.

Dopo aver terminato le immancabili sedute quotidiane in palestra, la moglie di Icardi si è mostrata senza trucco, con un top strettissimo che non contiene le forme, una tuta molto aderente e l’immancabile mate in mano. La scollatura inchioda allo schermo, e in poche ore arrivano circa 2mila commenti in una community che ha superato i 12 milioni di followers.

Un seguito clamoroso per Wanda Nara, che ha rilanciano nelle stories. Questa volta il top cambia colore, ma la visione è identica. Forme esplosive, occhi chiari ed espressivi, volto molto sensuale. Valanghe di reazioni e di commenti per una donna che ha saputo mostrare il suo fascino ma che ha fatto centro grazie alla bravura e alla capacità di entrare nel mondo del calcio con successo e il rispetto di molti agenti e addetti ai lavori.