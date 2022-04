Sophie Codegoni, il VIDEO stavolta è rovente: perizoma in piscina

Sophie Codegoni si gode un periodo di vacanza e illumina tutti con un costume da restare a bocca aperta: il video testimonia la sua bellezza.

Il Grande Fratello le ha cambiato la vita, non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello sentimentale. Sophie Codegoni è stata infatti fra le protagoniste più attive ed apprezzate nella casa.

Dopo un primo flirt con Gianmaria Antinolfi, la bellissima modella è influencer ha condiviso il suo percorso con Alessandro Basciano. Il loro affiatamento ha fatto subito breccia nei cuori degli appassionati. Carezze, coccole nella casa, anche qualche litigio per una coppia giovane e bellissima che continua a mostrare sui social un amore che procede a gonfie vele.

Sophie Codegoni nella casa si è mostrata per quello che è. Elegantissima, bellissima, ma anche capace di mettere in mostra un carattere deciso, la risposta pronta, la determinazione. Finita l’avventura nel programma ha quindi ripreso con i suoi lavori, e ora si gode un momento di relax dal quale arrivano foto da sogno e anche un video che manda in tilt la community.

Sophie Codegoni in piscina è uno spettacolo

Ci ha messo poco Sophie Codegoni a diventare famosa. Lo ha fatto grazie alla sua bellezza ma anche ad un carattere che fin dalle prime apparizioni a Uomini e Donne ha mostrato decisione, intelligenza e spontaneità. Tutte qualità che non sono passate inosservate ai fan e al mondo dello spettacolo.

La sua presenza al Grande Fratello Vip è stata infatti un successo, e lei nella casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore. Sophie e Alessandro Basciano si mostrano infatti sui social nei loro momenti di relax fra baci, coccole e sorrisi.

A far esplodere la pagina Instagram da circa 800 mila followers però è l’ultimo video postato dalla modella e influencer. Dopo una foto in cui emerge l’eleganza e la classe con un costume coloratissimo, la Codegoni ha deciso di postare un video in cui le sue forme esplodono.

In una splendida piscina che si apre ad una veduta fantastica, Sophie Codegoni si mostra con un costume minimal in una camminata che manda in tilt i social. Classe, bellezza, l’ammirazione di molti fan. La splendida modella fa di nuovo centro con un video incredibile.