Clamoroso De Sciglio, cambia tutto: futuro già scritto

Il futuro di Mattia De Sciglio potrebbe subire della clamorose novità per le prossime settimane. Colpo di scena per quanto riguarda la situazione del difensore dei bianconeri

In questo momento la sua concentrazione è rivolta esclusivamente per questo finale di stagione. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la squadra si sta giocando un posto per la prossima edizione della Champions League. Anche il calciatore, quando viene chiamato in causa da mister Allegri, cerca di essere utile alla causa e dà il suo contributo. Da non sottovalutare, però, la situazione che riguarda il suo contratto con il club

De Sciglio, prima il campionato e la Coppa Italia poi il futuro

Sembrava uno dei possibili partenti della Juventus a partire dalla scorsa estate. Da quando, però, è stato annunciato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri le cose sono decisamente cambiate. Il prestito in Francia con la maglia dell’Olympique Lione dove non ha fatto per nulla male, poi il ritorno a Torino. Senza disfare le valigie? Assolutamente no. Visto che proprio con il livornese si è conquistato uno spazio importante in questa stagione. Lo dimostrano i numeri: tra Serie A, Champions League e varie coppe ha totalizzato la bellezza di 28 presenze condite anche da una rete e tre assist. Un gol indimenticabile, tra l’altro, per i supporters della ‘Vecchia Signora’: quello del definitivo 3-4 nella clamorosa vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Un occhio, però, deve essere necessariamente buttato alla sua situazione contrattuale che non è delle migliori. Motivo? Il suo accordo andrà in scadenza alla fine di questa stagione. Il 30 giugno si sta per avvicinare sempre di più e pare che non ci siano molte novità. O forse si: la possibile firma sul rinnovo ancora non c’è stata e non è detto (a questo punto) che ci sia visto che non sono in programma incontri tra il suo entourage e la società.

Juventus-De Sciglio, sta per finire per sempre?

La sua seconda avventura in bianconero sta per terminare. Questa volta per sempre visto che tra due mesi il suo contratto andrà in scadenza con la società. Come riportato in precedenza si era parlato di un possibile rinnovo, ma tutto questo non si è ancora verificato. A questo punto non è da escludere che possa lasciare la società alla fine del suo contratto. Magari potrebbe continuare a rimanere in Serie A oppure ascoltare qualche sirena dall’estero.