Federica Nargi, dall’Egitto è tutto: bikini esplosivo, forme straordinarie

Federica Nargi ha fatto capire a tutti i suoi follower che in questo viaggio che sta tenendo in Egitto si sta divertendo molto. Se nelle ultime ore l’avete vista in compagnia dei suoi amici per gustarsi un aperitivo, adesso dovete aggiornarvi

Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente di un nuovo ed entusiasmante post che ha catturato la nostra attenzione. La stessa cosa succederà anche a voi, non temete. Se nella precedente l’avete vista in canottiera e con un short stracciato questa volta è arrivato il momento che tutti quanti noi stavamo aspettando. Ebbene sì, uno strepitoso bikini che mette in evidenza le sue straordinarie forme che non hanno bisogno di commenti – FOTO

Federica Nargi, una vacanza da sogno in Egitto

E’ giusto che anche in Egitto conoscano ed apprezzino una delle bellezze italiane. Federica Nargi lo è e può benissimo portare in alto la bandiera del nostro paese. Davvero sensazionale l’ultima foto in cui si vede la (quasi) 32enne mettere in mostra un fisico eccezionale. Segno del fatto che i risultati ottenuti in palestra sono a dir poco fantastici e che hanno fatto molto effetto. D’altronde, lei non ne ha neanche molto bisogno visto che raggiunge il limite della perfezione. In attesa di vederla in estate, magari su qualche spiaggia italiana oppure quelle di Formentera in Spagna, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha deciso di anticipare un po’ i tempi. In che modo? Pubblicando una immagine in cui si vede la nativa di Roma con un bikini a dir poco favoloso che non riesce a contenere le sue fantastiche forme che meritano di essere osservate con molta attenzione. Inutile anche ribadire che il suo post sta raccogliendo quello che merita: ovvero una pioggia di “like”. A bizzeffe, in quantità: pensatela come vi pare, ma è così. Adesso mettiamo da parte i chiacchiericci e concentriamoci su quello che ha pubblicato proprio nelle ultime ore.

Federica Nargi, un bikini da sogno: decisamente incontenibile – FOTO

Sguardo rivolto verso l’alto. Una bellezza a dir poco irreale. Un costume che non riesce a contenere le sue straordinarie forme. Una foto scattata su uno yacht ed un corpo a dir poco fantastico. Turro questo è la nostra Federica che continua a regalarci delle bellissime emozioni. Tra i commenti spuntano anche quelli di chi è intenzionato di prendere il primo biglietto aereo per l’Egitto con il solo scopo di incontrarla…