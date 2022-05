Elisa De Panicis, in bianco e nero è sensuale: vestito troppo seducente

Elisa De Panicis si dimostra sempre più attiva sui social network. In particolar modo per quanto riguarda Instagram dove davvero sta mostrando a tutti i suoi follower la sua sensualità e bellezza che non fa mai male

E’ seguita da più di 1,4 milioni di persone che non si perdono neanche un suo aggiornamento. Sia per quanto riguarda le ‘stories’ sia per i post. Il numero di “like” è così alto che davvero si fa fatica a tenere il conto. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che la classe ’92 continua a ricevere. Se non avete visto ancora la sua ultima immagine non vi preoccupate che siete capitati assolutamente nel posto giusto.

Elisa De Panicis, in bianco e nero è uno spettacolo

In questo ultimo periodo sta facendo molto divertire e rallegrare i suoi fan con delle foto davvero niente male. Ad Elisa De Panicis, a quanto pare, tutto questo piace. Oramai sta diventando una vera e propria regina dei social. Tanto è vero che chi la segue non può fare a meno dei suoi aggiornamenti. Se negli ultimi giorni vi abbiamo abituato con delle sue foto dove si intravede gran parte del suo lato ‘A’, allora non avete ancora visto il bello del suo fantastico repertorio. A cosa ci stiamo riferendo? Ad una foto, completamente in bianco e nero, che ha catturato la nostra attenzione in una maniera incredibile. Stesso discorso accadrà sicuramente anche a voi. Senza alcun tipo di dubbio. Per coloro che già sanno di cosa stiamo parlando vi consigliamo di rimanere qui con noi per un’altra “ripassatina” che non fa mai male in questi casi. Bene, credo che siamo arrivati al momento che stavate desiderando. Quindi togliamo di mezzo tutte queste paroline e concentriamoci sulla sua ultima opera d’arte. Godetevi lo spettacolo e non ci ringraziate.

Elisa De Panicis, la foto anni ’50 è una gioia per gli occhi – FOTO

Come volevasi dimostrare non vi stavamo mentendo affatto. Direttamente dalla sua Spagna, precisamente da Ibiza, la 30enne posa inginocchiata mentre si copre il lato davanti. Quello che vediamo è un vero e proprio spettacolo: corpetto nero minuscolo che le dona a pennello. Un fisico davvero niente male, uno sguardo sexy con quel filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare. Una acconciatura e vestito stile anni ’50 e si va a comandare su Instagram.