Svolta Salah, altro che rinnovo: spunta la clamorosa ipotesi

Il futuro di Mohamed Salah non è così sicuro come in tanti stanno confermando. Il rinnovo con i ‘Reds’ è tutt’altro che vicino. In Inghilterra se ne sta parlando come un qualcosa di già fatto, ma nulla è scontato in questo caso

Ed è per questo motivo che spunta la clamorosa ipotesi che porta il calciatore non solo lontano dal suo attuale club, ma addirittura dalla Premier League dove è ritornato per la seconda volta nella sua carriera calcistica. Adesso, però, la situazione potrebbe prendere una strada molto diversa e che lo porta lontano da Liverpool. Il top club ci prova ed è pronto ad entrare in una trattativa che avrebbe senza dubbio del clamoroso.

Salah, rinnovo con il Liverpool lontano?

In questo momento il suo unico pensiero (non potrebbe essere altrimenti) è quello di riuscire a vincere il campionato con il suo Liverpool. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma questa volta l’avversario è uno dei più tosti, vale a dire il Manchester City. Un avversario che potrebbe ritrovare anche in una possibile finale di Champions League. Entrambe le squadre inglesi hanno avuto la meglio su quelle di Liga. Per il momento il risultato è di Inghilterra-Spagna 2-0, ma ci sono ancora le gare di ritorno che potrebbero cambiare completamente tutto. Per il momento la concentrazione è rivolta al campionato dove le due squadra distano solamente un punto di differenza.

In questa stagione Salah sta dimostrando di essere uno degli esterni d’attacco più forti in Europa. I numeri parlano fin troppo chiaro: fino a questo momento (considerando tutte le competizioni in cui il Liverpool sta giocando ed ha giocato) sono 44 le presenze condite da 30 reti e 11 assist. Dati impressionanti per l’ex Fiorentina e Roma che è un vero e proprio gioiello per il Liverpool. In Inghilterra sono sicuri del suo rinnovo milionario, ma di concreto non c’è assolutamente niente. Manca la cosa più importante in questi casi, ovvero la firma: il “nero su bianco” che potrebbe sancire il suo futuro a vita nella società. Ed è per questo motivo che un altro top club è pronto ad intrufolarsi nella trattativa.

Salah, la firma non arriva: la Liga nel suo futuro?

Non è affatto un mistero che il calciatore piaccia (e non poco) al Real Madrid. Il tecnico Carlo Ancelotti, dopo averlo avuto da avversario, lo vuole con sé nella sua squadra. Il romagnolo stravede per l’egiziano ed è pronto a chiedere al presidente Perez uno sforzo economico molto importante per averlo a disposizione la prossima stagione. Non sarà affatto facile, ma i ‘Blancos‘ vogliono rispondere al colpo dell’anno di quello messo a segno (manca ancora ufficialità) dal City di Guardiola che acquisterà Haaland.