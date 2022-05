Melissa Satta infiamma gli studi di ‘Sky’: il vestito “aperto” sbalordisce tutti

Melissa Satta ha deciso di mandare completamente in tilt non solamente gli studi di ‘Sky’ mentre si appresta a condurre una nuova puntata di ‘Gol Deejay’, ma anche il social network Instagram con i suoi follower rimasti a bocca aperta

Non potrebbe essere altrimenti visto che il look è decisamente strepitoso. Merita di essere condiviso e visto più e più volte. Se negli ultimi giorni l’abbiamo vista in bikini e desiderosa che venga l’estate quanto prima, questa volta l’abbiamo vista ancora in abiti “primaverili” direttamente dal lavoro mentre si è concessa una pausa per farsi scattare qualche foto da postare immediatamente sul suo canale. Inutile ribadire che i risultati sono eccezionali.

Melissa Satta infiamma gli studi di Sky

Non potrebbe essere altrimenti. Ancora una volta l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ fa parlare di sé. Ovviamente in positivo, sia chiaro. E’ davvero molto attiva sui social network, lo dimostrano le ultime foto postate sul suo canale. Sì, ci stiamo riferendo proprio a quelle in cui posa con dei costumi davvero esagerati e che non riescono a contenere le sue straordinarie forme. Oltre a quelle, però, ci sono anche gli allenamenti che effettua in palestra insieme alla sua personal trainer. Questa volta, però, ha voluto farci vedere quello che fa durante il lavoro. Da poche settimane è stata scelta alla conduzione di ‘Gol Deejay‘. Il programma che ha appassionato (e lo fa tutt’ora) tantissimi amanti del calcio che vedono i gol più belli realizzati nei maggiori campionati europei accompagnati da un sottofondo musicale che rivela anche la classifica ufficiale delle canzoni più ascoltare in questo momento. Programma a parte, però, quello che interessa maggiormente ai suoi fan è decisamente il suo look definito molto “aggressivo”. Non potrebbe essere altrimenti. Se non avete ancora visto la sua ultima opera d’arte non vi preoccupate perché a breve ve la mostreremo.

Melissa Satta, un look decisamente “aggressivo” – FOTO

Non c’è che dire: il nero le sta proprio divinamente. In realtà tutti i colori le donano, tanto il risultato è sempre quello: fantastico. Le forme sono quelle che sono, a dir poco eccezionali. In questi casi le parole non servono proprio, l’unico strumento necessario sono gli occhi che non devono staccarsi assolutamente da dosso su di lei. Sguardo rivolto verso l’obiettivo della fotocamera, filo di trucco che non deve mai mancare e si va a comandare su Instagram con un “boom” di like.