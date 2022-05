Sara Croce è nuda: la copre solo il braccio – FOTO

Sara Croce con uno scatto copre le sue forme solo con un braccio: i fan esplodono alla splendida vista della meravigliosa showgirl.

Una posa per dare più risalto ad uno sguardo magnetico e ad un fisico da top model. Sara Croce lo ha postato sulla sua pagina Instagram, raccogliendo come sempre consensi dalla community.

La sua carriera, iniziata fra le sfilate, in cui la giovanissima showgirl è stata immediatamente notata, è andata avanti con i successi nei concorsi di bellezza. Poi il boom televisivo, la presenza apprezzatissima ad “Avanti un altro”, gli apprezzamenti degli appassionati italiani che non hanno potuto fare a meno di notare il fascino della 23enne nata in provincia di Pavia.

Dal gossip alla tv tutti si sono accorti di Sara Croce, ora fidanzata con Gianmarco Fiory, calciatore professionista, apprezzato portiere e soprattutto sempre pronto a scambiare carezze e dediche social con la splendida showgirl. Sara Croce intanto continua a stupire in tv, è richiestissima e si gode un momento di grandissima notorietà, sempre in crescita.

Sara Croce, scatto magnetico per la community

Modella, showgirl, di diritto anche influencer in una pagina da un milione tondo di followers. La carriera di Sara Croce non conosce soste. Da “Avanti un altro” fino alla recente presenza a “Guess my age”, la sua bellezza esplode sul piccolo schermo.

Il resto arriva direttamente sui social, in cui Sara Croce posta scatti eleganti e mai banali che colpiscono nel segno. Come l’ultimo, in cui con un braccio ha coperto le forme affidando il suo messaggio ad uno sguardo magnetico che inchioda i fan allo schermo. Capelli biondi, occhi chiari, un volto pulito ed è subito boom di like e commenti.

In poche ore circa 500 persone hanno preso d’assalto le sue fotografie testimoniandole affetto e sottolineando quanto la bellissima modella e showgirl sia maestra di fascino e seduzione. E intanto c’è chi ribadisce l’attesa per una nuova presenza in tv che le ha dato grande notorietà. Il resto lo ha fatto lei, con il sorriso, bravura ed eleganza.