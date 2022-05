Reggiseno e minigonna: Claudia Ruggeri alza la temperatura

Claudia Ruggeri alza la temperatura. La “miss” di “Avanti un Altro” scatena tutti su Instagram con lo scatto pubblicato qualche ora fa e che la vede, quasi completamente, in déshabillé. Inutile non sottolineare i tantissimi messaggi e “like” pervenuti sotto al post.

Claudia Ruggeri, o Miss Claudia, come nota al pubblico di “Avanti un altro” sta diventando sempre di più uno dei volti più seguiti della TV ed anche dei social. L’attrice e modella fa parte del cast del quiz più sgangherato ed irriverente della TV sin dagli albori, anche se, nel corso degli anni, è andata incontro a diversi cambi di ruoli. Una cosa che, comunque, non hanno allontanato la Ruggeri dal programma che sta avendo un successo incredibile della fascia televisiva dell’“Access Prime time”.

Undici stagioni di “Avanti un Altro”

Da come si può commisurare il successo di un programma? Dagli ascolti? Oppure, più semplicemente tenendo conto del numero di stagioni “accumulate”? Forse quest’ultima domanda può venire in soccorso e spiegare il successo di “Avanti un Altro“. Il quiz condotto dalla ormai nota, collaudata ed affiatatissima coppia Bonolis-Laurenti, è giunto alla sua undicesima stagione. Un dato non da poco soprattutto se si considera che si tratta di un quiz e soprattutto di un quiz anche molto particolare. Il programma fa registrare degli importantissimi dati di ascolto e l’originalità del format è stata spesso premiata negli ultimi anni. L’amore del pubblico è stato ricambiato anche dalla stessa Canale 5 che, di fatto, ha raddoppiato il programma mandando in onda delle puntate speciali la Domenica sera a cui partecipano anche dei vip importanti. Di questo successo è protagonista anche Claudia Ruggeri.

Claudia Ruggeri, in déshabillé su Instagram: fan scatenati.

Claudia Ruggeri ha anche un discreto successo su Instagram. La modella e attrice è molto seguita sul noto social. Sono oltre 1,2 milioni i fan che seguono la Ruggeri sul social. Numeri pazzeschi, ma che sono proporzionali al successo raccolto dai singoli post. Basti pensare che i like sono sempre numerosissimi così come i commenti nei quali è possibile leggere apprezzamenti e altri complimenti vari. Cose, che fattivamente sono diventate delle piacevoli consuetudini. I fan non si tirano mai indietro ogni volta che arriva un nuovo post della Ruggeri. Come accaduto nel caso di quello postato qualche ora fa che vede la “Miss” di “Avanti un altro” assoluta protagonista. La modella, infatti, appare al centro dello scatto indossando solo una gonna e il reggiseno.