Giulia De Lellis solo in intimo: rovente sul divano – FOTO

Una galleria e la super community esplode: Giulia De Lellis si mostra in intimo sul divano, e le forme sono esplosive.

Cinque milioni di followers. Un numero che non è da tutti, soprattutto per chi intraprende carriere da imprenditore digitale e con i social network lavora.

Giulia De Lellis ci è riuscita, ha incassato valanghe di like e affetto dai followers, e con la sua community condivide tutto. Dalla tv, ai libri, passando poi per la carriere che viaggia rapidamente sui fili del web, la De Lellis in poco tempo ha conquistato tutti. I brand la chiamano, il mondo della pubblicità le affida imponenti campagne promozionali, e la sua carriere procede a gonfie vele.

Tutto merito di un sorriso che colpisce, di un fisico molto allenato, anche della sua autoironia, che spesso è emersa nelle interviste. Anche il mondo del gossip l’ha sempre cercata con interesse. Merito di un seguito che non conosce sosta, ma anche di una bellezza che fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo non è di certo passata inosservata sul piccolo schermo e poi di riflesso nel grandissimo successo ottenuto anche sui social network. La De Lellis lo sa, gioca con i fan, e si mostra in tutto il suo splendore.

Giulia De Lellis in intimo è spettacolare: che scatti!

Televisione, gossip, social. Del mondo dello spettacolo Giulia De Lellis conosce tutti i segreti, nonostante la giovane età. Ha saputo far breccia nel cuore degli italiani con due armi che in genere fanno centro: fascino e simpatia.

Ecco i segreti del suo boom mediatico, di numeri pazzeschi sui social network, di un seguito costante che non contempla pause. Lei mostra tutto, dai suoi lavori ai momenti di relax da sola o quelli dolci in compagnia. Nell’ultimo post però ha fatto nuovamente centro. In occasione di una campagna pubblicitaria, che spesso le sono affidate con grandissimo successo, la De Lellis ha posato per un noto marchio di intimo.

Su un divano bianco e in piedi in posa, le sue forme esplodono e la community apprezza commentando a valanga le istantanee. Fisico allenatissimo e prorompente, sguardo accattivante ed è l’ennesimo successo per la splendida romana che aveva un sogno nel cassetto: diventare famosa nel mondo dello spettacolo. A giudicare dai suoi numeri la missione è compiuta, e la bravura è doppia nel restare sempre attiva e non perdere mai un colpo.