Anna Tatangelo in reggiseno è uno spettacolo rovente: tutti di sasso

Anna Tatangelo fa impazzire la community: l’ultimo scatto in intimo mette in evidenza una bellezza unica e una sensualità incredibile.

Ci ha messo davvero poco Anna Tatangelo ad entrare nel cuore degli italiani. L’esordio sul palco da giovanissima, Sanremo, i tanti premi meritati grazie ad una voce incantevole e un volto che buca le telecamere.

La difficoltà forse era coltivare e mantenere quel legame nato con gli appassionati di musica, e Anna Tatangelo non solo ci è riuscita, ma lo ha alimentato grazie anche al mondo della moda, della televisione e del gossip. La storia con Gigi D’Alessio è stata raccontata in lungo e in largo, e la cantante ha sempre provato a tenere i gossip e le voci lontane dalla sua vita privata. Ha preferito concentrarsi sui suoi lavori, e il pubblico l’ha premiata.

Come nell’ultima stagione televisiva, che l’ha vista prima apprezzatissima protagonista nella giuria di All together now e poi alla conduzione di Scene da un matrimonio sulle reti Mediaset. Musica e televisione quindi, per una donna che ha unito talento, fascino e bellezza, riuscendo sempre ad incassare successo e ammirazione.

Inevitabile quindi per lei anche un seguito da grandi numeri sui social. E lei regala spesso scatti che fanno esplodere la community. Nell’ultima galleria ha infatti scelto di mostrarsi in reggiseno, e in pochi minuti il suo post è stato letteralmente preso d’assalto.

Anna Tatangelo, fascino esplosivo in intimo

Tre foto in una galleria da più di 500 commenti. Anna Tatangelo è divisa fra musica, spettacolo e social, ed ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, prevista per il 28 maggio. Si chiamerà Anno Zero, e i fan già fremono per vederla sul palco a svelare i dettagli del suo ultimo lavoro. Intanto Anna Tatangelo continua ad apparire in tv fra programmi che fanno a gara per averla in studio e lavori continui.

Il resto arriva sui social, dove arrivano frequentemente fotografie che testimoniano il suo fascino e la sua eleganza. Nell’ultima galleria infatti la cantante ha lasciato nuovamente tutti a bocca aperta. Con addosso in jeans e un reggiseno, la Tatangelo mette in evidenza un fisico allenatissimo ed esplosivo.

Da seduta o in piedi la sostanza non cambia e lo sguardo sensuale inchioda allo schermo i fan, letteralmente conquistati dalla potenza delle foto. Il resto arriva nelle stories, in cui la cantante si mostra sul set. E anche in questo caso arriva un sorriso meraviglioso che non passa inosservato. Musica, un nuovo album e anche tanta tv. Anna Tatangelo è fra le più amate degli italiani che non perdono occasione per testimoniarle affetto e ammirazione.