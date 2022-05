Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto genitori: la FOTO non mente

Sia Chiara Nasti che Mattia Zacagni hanno voluto confermare le voci che stavano girando negli ultimi giorni: la coppia sta per avere un bambino e sono pronti a diventare genitori per la prima volta nella loro vita

Mancava solamente l’ufficialità, ma questa è arrivata nel miglior modo possibile. Con l’esultanza da parte dell’ex calciatore dell’Hellas Verona ed anche del VIDEO che ha postato l’influencer pochi istanti fa direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Una pioggia di “like” e commenti di auguri sono arrivati dai loro colleghi ed anche da parte dei tantissimi fan che non vedevano l’ora che arrivasse questa straordinaria e bellissima notizia – FOTO

Nasti e Zaccagni, bebè in arrivo: la foto parla chiaro

E’ ufficiale, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno per avere un bambino/a. Il sesso ancora non si sa, ma le foto ed il video che sono stati postati pochissimi istanti fa non mentono affatto. Una bellissima notizia per quanto riguarda la nota influencer ed il calciatore della Lazio. Proprio quest’ultimo, nel corso dell’ultima partita di campionato vinta negli ultimi minuti contro lo Spezia, ha cercato in più occasioni la via della rete. Sul gol del 2-2 ha preso il palo, il pallone ha toccato le spalle del portiere Provedel che ha messo il pallone in rete. Poco importa visto che il classe ’95 ha voluto festeggiare nel migliore dei modi come se il gol fosse suo. Come? Con un dito in bocca e soprattutto il pallone sotto la maglia per far capire a tutto il mondo che la sua compagna sta per aspettare un bambino. Tantissimi i commenti di auguri che la coppia sta ricevendo in questo momento. Non è finita qui visto che proprio la ex compagna di Nicolò Zaniolo, direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram, ha postato un bellissimo video che non ha bisogno assolutamente di commenti.

Nasti e Zaccagni, è ufficiale: in arrivo un bambino/a – FOTO e VIDEO

“Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita . Ti amo papy” seguito da una emoticon con gli occhi a cuoricino e soprattutto con un biberon e da una donna che aspetta appunto un bambino. Un ottimo modo per festeggiare sia il suo “non-gol” che la vittoria della sua Lazio. Anche noi della redazione ci aggiungiamo per fare i migliori auguri alla coppia.